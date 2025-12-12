Войната в Украйна:

12 декември 2025, 09:13 часа 485 прочитания 0 коментара
Възраждане внасят проект на решение за отлагане на еврозоната

"Днес "Възраждане" ще внесе в деловодството на Народното събрание прект на решение, с което да задължим Министерският съвет да поиска отлагане с една година на влизансето на България в еврозоната. Това каза лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов пред медиите в парламента. Припомняме ,че от партията на Костадинов многократно настояваха за референдум против еврото и са против присъединяването на България към единната европейска валута.

Предложението им обаче идва ден след като кабинетът "Желязков" подаде оставка, заради многолюдните протести от 1 и 10 декември, което обаче се случи в навечерието на присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Имало форсмажорно обстоятелство

Костадинов изтъкна като аргумент е чл. 5 от акта за присъединяване на България към ЕСя, подписан юли 2005 г., с което на страната ни е дадено изключение, дерогация за вкарването в еврозоната.

"Това изключение беше отменено с 8 юли с решението на ЕП, ние имаме право обаче да поискаме удължаване на това изключение до 1 януари 2027 г., заради настъпилото форсмажорно обстоятелство", заяви Костадино

По думите му за разлика от всички други държави се очертава да влезем без редовен кабинет, но и без бюджет.

Костадинов изтъкна още, че законът дава възможност да се удължи Закона за държавния бюджет за 2025 г., но никъде в стария бюджет не е написано евро.

Костадинов призова още президента да свика КСНС във връзка с еврото. ОЩЕ: Еврозоната е едно сигурно пристанище, но от нас зависи накъде ще плуваме: Говори Росен Плевнелиев

Деница Китанова
