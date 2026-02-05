Защо е опасно, ако се зачервявате след консумацията на алкохол

Повишен риск от рак и нови методи за откриване

Много хора изпитват зачервяване на лицето само след няколко алкохолни напитки , а здравните експерти обясняват, че това явление не винаги е безобидно. Алкохолът често се консумира заради ефектите му върху емоционалното състояние, причинявайки чувство на еуфория и релаксация, както и намалявайки стреса и тревожността. Зачервяването на лицето обаче може да бъде важен предупредителен сигнал.

Лекарите препоръчват не повече от 14 алкохолни единици седмично, което е приблизително еквивалентно на седем бири или една и половина бутилки вино. Но ако лицето ви се зачерви след значително по-малко алкохол, това може да е признак за състояние, известно като алкохолно зачервяване, предупреждава д-р Каран Раджа.

Според него около осем процента от населението на света има генетична мутация, която причинява тази реакция, като повечето от засегнатите са с произход от Източна Азия.

Какво представлява реакцията на зачервяване с алкохол?

„Ако се изчервявате, когато пиете алкохол, това може да е генетичен дефект, известен като алкохолно зачервяване, и е предупредителен знак за вашето здраве“, казва д-р Раджа.

Той обяснява, че състоянието възниква поради дефицит на ензима алдехид дехидрогеназа 2 (ALDH2), който е необходим за правилното разграждане на алкохола в организма.

„Когато пиете алкохол, тялото го превръща в ацеталдехид – вещество, което е по-токсично от самия алкохол. Този ацеталдехид обикновено се разгражда до безвреден ацетат, но при хора с мутацията той се натрупва в кръвта“, обяснява Раджа.

Той добавя, че именно това натрупване причинява зачервяване, учестен пулс и усещане за топлина, но също така значително увеличава риска от развитие на рак.

„Дори умерената консумация на алкохол, като например четири единици седмично, при хора с тази мутация може да увеличи риска от рак на хранопровода с 40 до 80 пъти в сравнение с хора без мутацията“, предупреждава лекарят.

Какви са симптомите?

Алкохолната непоносимост е наследствено метаболитно разстройство, което засяга начина, по който тялото преработва алкохола. Според клиниката в Кливланд, най-честите симптоми са зачервяване и усещане за топлина в лицето, врата и гърдите веднага след консумация на алкохол, гадене и повръщане, учестен или неравномерен сърдечен ритъм и ниско кръвно налягане.

Освен това могат да се появят пулсиращо главоболие, умора, запушен нос, диария и влошаване на симптомите при хора с астма.

Повишен риск от рак и нови методи за откриване

Шиня Охаши, доцент в университетската болница в Киото, заедно с колегата си М. Муто, предполагат, че измерването на ацеталдехида е по-директен начин за оценка на риска.

Техният изследователски екип разработи устройство, което измерва нивата на ацеталдехид в издишания въздух.

„Тестът позволява на хората да оценят собствения си алкохолен метаболизъм – нещо, което преди беше невъзможно“, казва Муто, добавяйки, че визуализирането на риска може да допринесе за промяна в поведението.

Старши преподавателят по медицина в университета в Киото, Акира Йокояма, също изследва връзката между алкохола и рака и подчертава значението на ранното откриване.

„Около 80 процента от случаите на рак на хранопровода в световен мащаб са регистрирани в Азия, а броят на случаите сред азиатското население се очаква да се увеличи с 63 процента до 2040 г., поради увеличената консумация на алкохол и застаряващото население“, заключава Йокояма.