Пренасял марихуана: Гранична полиция задържа мъж

Над три килограма марихуана заловиха полицаи от Момчилград. Специализираните полицейски действия били проведени на 3 февруари, когато екип за компенсиращи мерки от ГПУ-Момчилград е спрял в района на с. Върбен, обл. Кърджали микробус, движещ се към бившия ГКПП “Маказа“. В автомобила е пътувал 28-годишен мъж.

В хода на проверката граничните полицаи са открили в куфара му полиетиленови пликове със зелена суха тревиста маса, която при полевия наркотест реагирала на марихуана. Наркотичното вещество, което е с общо тегло около 3,2 килограма, е иззето.

Пътникът е задържан. По случая в ГПУ-Момчилград е образувано бързо производство под надзора на Окръжна прокуратура – Кърджали. 28-годишният мъж е привлечен като обвиняем и е задържан до 72 часа.

