Депутат от "ДПС - Ново начало": Държавата без бюджет не може да функционира

"Държавата без бюджет не може да функционира". Това заяви народният представител "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова пред медиите в парламента във връзка с финансите на държавата предвид факта, че срокът на удължаване на бюджета приключва около месец преди изборите, което означава, че 51-ото Народно събрание трябва да реши какво ще прави. Според нея удължаване на сегашния бюджет във всички случаи трябва да има, за да функционира държавата.

Нов бюджет или удължаване на стария?

Депутатът от "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски коментира и въпроса дали трябва да има нов бюджет за 2026 година или трябава да се удължи стария.

"Дали ще има нов бюджт, дали ще има гласуване на бюджета, дали ще внесе удължаване на бюджет, това са все възможности. Това е тема, която трябва да бъде обсъждана във всяка от групите", коментира Михайлова.

Вече се чуха призиви за изцяло нов бюджет за 2026г., но и такива за приемане на нов удължителен закон. Припомняме, че именно бюджет 2026 свали правителството на Росен Желязков и изкара хората на улиците. Това наложи приемане на така наречения удължителен закон, с който България влезе в еврозоната. Той обаче изтича на 31 март 2026 г. АПС чака инициатива за удължаване на бюджета от Министерски съвет