АПС чака инициатива за удължаване на бюджета от Министерски съвет

От парламентарната група на Алианса за права и свободи (АПС) в 51-ото Народно събрание смятат, че инициативата за удължаване на бюджета трябва да дойде от Министерски съвет. Това стана ясно от изявлението пред медиите на Хасан Адемов, депутат от формацията около Ахмед Доган. Въпросът за удължаването на бюджета възникна, тъй като 51-ото Народно събрание прие удължителен закон за бюджета за първото тримесечие на 2026 г. Предсрочните парламентарни избори обаче ще бъдат на 19 април, което е около месец след изтичане на удължителния закон. Това означава, че този парламент трябва да реши какво ще се прави с финансите на държавата преди изборите.

Публичните финанси трябва да бъдат гарантирани

"Съгласно Закона за публичните финанси удължителното действие на този закон е в рамките на три месеца, т.е. до края на месец март изтича срокът, в който Народното събрание прие да бъде удължен бюджетът за 2025 г. В тази ситуация, при очертаващите се парламентарни избори, означава, че Народното събрание, Министерски съвет трябва да предложат и парламентът да вземе решение за удължеване на този бюджет, защото в крайна сметка публичните финанси на държавата трябва да бъдат гарантирани", смята Адемов.

Ще има ли мнозинство?

Адемов е убеден, че ще се намери мнозинство, което да подкрепи такова нещо. Според него също така Министерски съвет е този, който може да внася такъв проект.

Припомняме, че вече се чуха призиви за изцяло нов бюджет за 2026г., но и такива за приемане на нов удължителен закон. Припомняме, че именно бюджет 2026 свали правителството на Росен Желязков и изкара хората на улиците. ОЩЕ: Радостин Василев не вярва да се намери мнозинство за удължителен бюджет