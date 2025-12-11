Защо НЕ трябва да съхранявате батерии в чекмедже

Повечето хора имат чекмедже, което използват за произволни предмети – чекмедже за боклуци, където се озовава всичко. Отворете го и освен химикалки, ластици и куп ключове, за които никой не знае с какво отваря, почти винаги ще намерите и шепа разхлабени батерии. Това може да изглежда като добро място за съхранение, но тази колекция от батерии, които се търкалят наоколо, крие скрит риск. Основният проблем е близостта му до всякакъв вид метал в чекмеджето.

Още: Как да разберем дали батерията на телефона е за смяна

Всяка домакинска батерия, независимо дали е AA, AAA или 9-волтова, е по същество контейнер с електрическа енергия, готов за употреба. Ако клемите (положителните и отрицателните точки на свързване) на батерията докоснат нещо метално, като кламер, забравена монета или дори стоманена вълна, това може да създаде неволно електрическо свързване, наречено късо съединение. Това случайно свързване принуждава съхранената в батерията енергия да се разреди бързо, което води до бързо и опасно натрупване на топлина. Добавете към това и парчетата хартия или ръководствата за уреди, които много хора имат в чекмеджето си за боклуци, и това може бързо да предизвика пожар. Отделянето на няколко минути, за да организирате и съхранявате правилно батериите си, е нещо, което можете да направите, за да подобрите цялостната безопасност на дома си.

Защо разхлабените батерии могат лесно да създадат късо съединение и да предизвикат пожар

Още: Какво причинява рязкото падане на батерията на телефона?

Разбирането на това как работи късото съединение обяснява защо претрупаното чекмедже е най-лошото място за съхранение на батерии. Вътрешно късо съединение възниква, когато електричеството намери път от положителния към отрицателния полюс през материал, който провежда ток. След като този път се създаде, огромно количество ток преминава през проводника, генерирайки топлина толкова бързо, че температурата може бързо да достигне опасни нива. Това е особено опасно при 9-волтовите батерии, защото техните положителни и отрицателни контактни точки са точно една до друга на един и същи край.

Съвети за безопасност при батериите за лаптоп

Само малко парче метал, като например парче алуминий, ключ или дори корпусът на друга батерия, може да преодолее празнината и да започне термична реакция. Въпреки че батериите AA и AAA имат своите клеми на противоположните краища, рискът все още съществува, когато метал (включително други батерии) е хлабав в чекмеджето. Късите съединения могат да доведат до изтичане, прегряване или дори спукване на батерията. Ако батерията започне да прегрява, тя може да запали всички близки предмети. Експертите по безопасност препоръчват батериите да се съхраняват в оригиналната им пластмасова опаковка или в специализирани контейнери, така че металните им краища да не влизат в контакт с нищо друго. Това може да ви помогне да избегнете пожар със стари батерии.

Защо изключването на телефона поне веднъж седмично е задължително

Правилното съхранение предотвратява изтичане и изтичане на химикали

Неправилното съхранение на батериите може да намали дълготрайността и полезността им. Във всяка батерия се съдържат химикали, наречени електролити, които правят възможна реакцията на генериране на енергия. Ако батерията се повреди по някакъв начин, химикалите могат да изтекат. Това унищожава батерията и поврежда всичко, до което се докосва вътре в чекмеджето. Батериите, които постоянно се търкалят напред-назад и се блъскат в други предмети, е по-вероятно да повредят корпусите си с течение на времето.