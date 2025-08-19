Три нови социални услуги във Варна

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025
Община Варна ще разкрие три нови социални и интегрирани здравно-социални услуги, съобщиха днес от пресцентъра на администрацията. Ще бъдат построени нови сгради, а проектът е финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Общата стойност на инвестицията е близо 4,38 милиона лева, а крайният срок за изпълнението ѝ е юни 2026 г., уточниха от пресслужбата, позовавайки се на зам.-кмета по здравеопазване и социални дейности Снежана Апостолова.

Проектът включва изграждането на две къщи за резидентна грижа за пълнолетни хора с интелектуални затруднения, всяка от които е с капацитет по 15 места. Третият център ще бъде за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства. Капацитетът му ще е 30 места. Целта е да се подобри качеството на живот на хората в нужда и да се създадат реални възможности за социалното им включване. Новите центрове ще бъдат разположени в квартал „Възраждане“, върху общински терен. Вече са обявени обществени поръчки за строителството им, както и за строителен надзор.

Както БТА предаде, през месец май на свое заседание общинските съветници във Варна дадоха съгласие от бюджета да бъдат заделени близо 500 хил. лева за съфинансирането на проектите. Средствата от ПВУ няма да бъдат достатъчни за изграждането на три социални центъра, но Общината ще осигури необходимите пари.

 

 

Спасиана Кирилова
