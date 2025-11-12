Временният кмет на Варна: От днес Коцев ще ръководи общината от ареста (ВИДЕО)

От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания кмет Благомир Коцев. Това каза на пресконференция заместникът му Павел Попов. По думите му макар да е в ареста, той ще изпълнява своите функции и ще бъде преустановена практиката с определяне на изпълняващ функциите.

"Задържането на Благомир Коцев става все по-необяснимо, защото следствените действия срещу него бяха прекратени и основанията за задържането му вече не са налице", посочи Попов. Той подчерта, че очакванията на екипа са били прокуратурата сама да вземе решение за освобождаването на кмета от ареста, но това все още не е факт.

Припомняме, че заповедтта Попов да заема поста изпълняващ функциите кмет на община Варна бе до 11 ноември. Попитан защо е до тази дата, той посочи, че до тази дата кметът Коцев ще бъде освободен от ареста.

От Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна поискаха информация за полагаемия отпуск на кмета на града заради сигнал от гражданин с името Дамян Христов. След това бе подаден втори сигнал с нови доводи - този път от Биляна Якова-Атанасова, управлявала от 2013 до 2023 г. проваления проект "Интегриран градски транспорт на Варна" на стойност 115 млн. лв.

Тя иска Общинската избирателна комисия "да провери и установи, че към 1 август 2025 г. кметът на Община Варна Благомир Коцев неоснователно не изпълнява задълженията си повече от един месец". Освен това Якова иска комисията "незабавно да излезе с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев", на основание на цитирани текстове от ЗМСМА.