Аварията на временната тръба във Варненското езеро не е отстранена

Ремонтните работи при поредната авария на временния тръбопровод за битово-отпадни води във Варненското езеро не са приключили през вчерашния ден (10 ноември). Това стана ясно от думите на зам.-кмета на Варна Пламен Китипов.

Защо ремонтът не е завършил? Имало е прекомерно силен трафик от плавателни съдове в езерото, както и подкопаване на земни пластове, което е попречило, обясни Китипов пред БНТ. Надеждата е ремонтът да бъде завършен през днешния ден, след като аварията беше открита и най-вероятно е станала в неделя, 9 ноември.

Съдът пак не даде на прокуратурата да спре делото срещу Портних за Варненското езеро

Междувременно стана ясно, че вероятно ще бъдат наложени и глоби на строителя, отговорен за полагането на временния тръбопровод. Вземат се проби от езерото, за да бъде установено има ли замърсяване и колко силно е то, стана ясно от репортаж на bTV.

Варна продължава да чака изграждане на постоянен тръбопровод. Фирмата изпълнител "Хидроремонт ИГ" още през май е предупредила, че не може да продължи изграждането на постоянния тръбопровод без финансиране. Въпреки това дружеството продължава да реагира на всяка възникнала авария и да поддържа готовност за спешни действия.