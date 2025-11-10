Кораб пак повреди фекалната тръба във Варненското езеро

Авария на временния тръбопровод под Варненското езеро е довела до изтичане на битови отпадни води в акваторията, потвърдиха от Община Варна. Инцидентът е регистриран в неделя следобед, след като операторът на канализационната помпена станция "Аспарухово" първо отчел спад, а по-късно и пълна загуба на налягане в системата.

Според заместник-кмета Пламен Китипов причината е разместена връзка между два участъка на тръбопровода. Предполага се, че това е станало заради силна придънна турбуленция, предизвикана от преминаването на голям кораб с дълбоко газене.

Повредата вече е локализирана и започна възстановяване на целостта на тръбата. Подходящите метеорологични условия позволяват работа и на водолазни екипи, което ускорява отстраняването на аварията.

От общината предупреждават гражданите да избягват контакт със замърсените води на езерото до пълното спиране на теча. При подобни инциденти традиционно се наблюдава повишаване на нивата на азотни и фосфорни съединения.

Това е поредната повреда по временния тръбопровод, който бе изграден като временно решение, докато се довърши основното съоръжение, финансирано от държавния бюджет. Завършването му обаче е блокирано заради забавени плащания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

„Изпълнителят кредитира строителството и има неразплатени дейности, изпълнени и отчетени през 2024 година, за които са издадени фактури и е платен ДДС. С МРРБ са водени множество разговори и кореспонденция за значимостта на обекта и рисковете за околната среда и здравето на хората", съобщиха от Община Варна.

Фирмата изпълнител „Хидроремонт ИГ“ още през май е предупредила, че не може да продължи изграждането на постоянния тръбопровод без финансиране. Въпреки това дружеството продължава да реагира на всяка възникнала авария и да поддържа готовност за спешни действия.

Според общината забавянето на плащанията от МРРБ създава реален риск договорните отношения с изпълнителя да бъдат прекъснати и спорът да премине в съдебна фаза.