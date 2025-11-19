Последни новини за концерта на Ricchi e Poveri във Варна на 22 ноември

Концертът на звездните RICCHI E POVERI в морската ни столица е тази събота на 22 ноември, припомнят организаторите от BGTSC. Мястото на дългоочакваното събитие за града е зала "Конгресна" на Дворец на Културата и Спорта. В 19:00 часа ще отворят вратите на залата за настаняване на публиката, а концертът ще започне в 20:00 часа.

Изпълнителите на мегахитовете "Sarà perche ti amo", "Che sarà", "Made in Italy", "Se m’innamoro", "Mamma Maria", "La prima cosa bella", "Voulez-vous danser", "Ma non tutto la vita" и много други, печелят неведнъж награди на фестивала "Санремо" и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители. Звездният им път започва в Генуа през далечната 1968 година и в момента продължават да са суперзвезди, сияещи на сцената.

Анджела и Анджело ще пристигнат вечерта преди концерта заедно със своите музиканти и технически екип. За концерта във Варна са ангажирани най-добрите ни озвучители, осветители и сценични работници, а техническото оборудване е от най-висок клас и съобразено с изискванията на музикантите и спецификата на залата.

Още: Легендарните Deep Purple с концерт в София през 2026 г.

Тази събота зала "Конгресна" на Дворец на Културата и Спорта - Варна ще посрещне приятели и семейства, отраснали с музиката на една от най-обичаните и сензационни групи с над 55-годишна история. Можете да видите тук специалния поздрав, който Анджела и Анджело отправиха за своите фенове и поканата им за предстоящия концерт.

Билети за концерта се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени са: касата на ДКС – Варна, книжарници Ориндж, бензиностанции OMV, магазини На тъмно, Office 1 Superstore, Технополис и касите на Български Пощи. Електронните билети ще може да се сканират на входовете на залата.

Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16-годишна възраст ползват 50% намаление. Ако се налага възрастен да посети концерта с детски билет, ще може да доплати разликата на входа на залата. За съдействие е необходимо да се обърне към някой от стюардите или проверяващите на входовета на залата.

Още: Майкъл Флетли дойде в България и обяви турнето си, чакаме Lord of the Dance в София и Варна

Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.

BGTSC е член на браншовото сдружение на организаторите на концерти у нас "Сцена музика" и спазва Етичния кодекс за дейността им в България.