Вечерен виц: Не мога да разбера какво им е толкова трудно на мъжете
- Дебела ли съм? - "Не!"
- Как ми стои новата рокля? - "Супер!"
- Вкусно ли съм сготвила? - "Отлично!"
- Коя е по-красива - Моника Белучи или аз? - "Ти!"
Не е ядрена физика, да му се не види!
Супер смешни вицове
Нови вицове, 2022 г.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове