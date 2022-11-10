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Вечерен виц: Не мога да разбера какво им е толкова трудно на мъжете

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Вечерен виц: Не мога да разбера какво им е толкова трудно на мъжете
Снимка: iStock/Guliver

Начиии... не мога да разбера какво им е толкова трудно на мъжете да запомнят:

- Дебела ли съм? - "Не!"

- Как ми стои новата рокля? - "Супер!"

- Вкусно ли съм сготвила? - "Отлично!"

- Коя е по-красива - Моника Белучи или аз? - "Ти!"

Не е ядрена физика, да му се не види!

 

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