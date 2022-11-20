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Вечерен виц: Звъни се на вратата. Отсреща Дядо Коледа

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Вечерен виц: Звъни се на вратата. Отсреща Дядо Коледа
Снимка: iStock/Guliver

Звъни се на вратата. Отваря мъж. Отсреща Дядо Коледа и казва:

- Казвай три желания, веднага ти ги изпълнявам.

- Искам кола, къща в Бояна и един милион в зелено!

- Хоп, готово е, имаш ги! - казал Дядо Коледа.

- Обаче в замяна искам и ти да ми изпълниш едно.

- Става, разбира се!

- Ами аз понеже си падам по мъже, ако може, нали, сега тука…

Залогът бил голям, та нашият човек веднага се съгласил. След това Дядо Коледа го пита:

- А бе, братле, ти на колко години си?

- Ами на 42…

- Е добре сега, може ли толкова голям човек и още да вярва в Дядо Коледа…

 

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