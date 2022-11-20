Вечерен виц: Звъни се на вратата. Отсреща Дядо Коледа
- Казвай три желания, веднага ти ги изпълнявам.
- Искам кола, къща в Бояна и един милион в зелено!
- Хоп, готово е, имаш ги! - казал Дядо Коледа.
- Обаче в замяна искам и ти да ми изпълниш едно.
- Става, разбира се!
- Ами аз понеже си падам по мъже, ако може, нали, сега тука…
Залогът бил голям, та нашият човек веднага се съгласил. След това Дядо Коледа го пита:
- А бе, братле, ти на колко години си?
- Ами на 42…
- Е добре сега, може ли толкова голям човек и още да вярва в Дядо Коледа…
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове