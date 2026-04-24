Манифестът на "Палантир": задава ли се технофашизъм?

"Силициевата долина е загубила своя ориентир". Така започва първата глава на книгата “Технологичната република”, в която изпълнителният директор на “Палантир” Алекс Карп споделя мирогледните си възгледи. Милиардерът фигурира в актуалната класация „Time 100“ – списъкът на 100-те най-влиятелни личности, съставен от списание „Time“. Той е главен изпълнителен директор на софтуерната компания Palantir Technologies, специализирана в анализа на данни.

През уикенда технологичният гигант публикува в профила си в Х 22 тези от книгата на Карп. Те звучат като политически манифест и породиха сериозна дискусия онлайн. “Палантир” се позиционира като решителен посредник между технологиите и сигурността. Най-общо казано посланията им могат да се групират по няколко направления:

Геополитика и политика на сигурност:

“Ядрената ера приключва”, се казва в публикацията – възпиращият ефект вече няма да се постига чрез ядрени оръжия, а чрез изкуствен интелект. И още по-точно - „въпросът не е дали ще се произвеждат оръжия с изкуствен интелект, а кой ще ги произвежда и с каква цел.“

По-нататък компанията постулира необходимостта от софтуерно базирани „твърди“ инструменти на властта: „Меката сила и помпозната реторика опряха до своите граници.“ Според публикацията американската власт е позволила твърде дълъг период на мир.

На места манифестът става политически много конкретен, например с тезата, че “кастрацията” на Германия и Япония, последвала след Втората световна война, е била грешка, която трябва да бъде поправена. Европа, която и до днес е слабо въоръжена, сега плащала висока цена за разоръжаването на Германия след Втората световна война. И ако “излишното театралничене на Япония по отношение на пацифизма” продължава, то щяло да заплаши баланса на силите в Азия.

Отношенията между обществото и политиката

“Палантир” твърди, че в настоящия дискурс е “забранено” да се говори за успешната или неуспешна равносметка на различните “култури”. Америка трябвало да се противопостави на изкушението на “празния и кух плурализъм”. Тези две послания са в унисон с идеологията на движението MAGA на американския президент Доналд Тръмп. “Палантир” обаче се разграничава от откровените ласкателства на някои представители на Силициевата долина. “Психологизирането на модерната политика ни води по грешен път”, заявяват от компанията. Търсенето на удовлетворение от отделни политици само разочарова, се казва още в манифеста. “Палантир” призовава “победите над враговете” да се приемат с въздържаност, вместо с ликуване.

Ролята на технологичната индустрия

Връзката между технологичните компании и американското правителство е тема, която се появява многократно в манифеста. “Силициевата долина е морално задължена на държавата, която спомогна растежа ѝ” - това е един от централните аргументи. “Палантир” се застъпва за мислене извън границите на мобилните приложения и за технологичен гигант, който се грижи за развитието и сигурността. “Силициевата долина трябва да играе роля в борбата срещу насилствените престъпления”, твърдят от компанията, която продава софтуер на органите на реда по цял свят.

Какво смятат критиците?

Икономистът и бивш министър на финансите на Гърция Янис Варуфакис коментира в профила си в Х публикацията на “Палантир” с думите: “Ако злото можеше да поства, съдържанието щеше да е точно това”.

Нидерландският изследовател на популизма Кас Муде тълкува манифеста на “Палантир” като призив да се създаде свят, доминиран от авторитарни Съединени щати, и контролиран от технологични компании, които следят хората. По думите му това е чист “технофашизъм”. Според Муде манифестът на “Палантир” ги дисквалифицира като партньор за всяка друга държава. Европа би трябвало не просто да спре всякакво сътрудничество с компанията, но и да прекрати инвестициите си в тази “технофашистка компания”, пише той в профила си в LinkedIn.

Какво точно е “Палантир”?

Името на компанията е заимствано от “Властелинът на пръстените” на Толкин. В романа “палантирите” са инструменти за комуникация, с които разполагат злите сили. Съоснователят и основен инвеститор в технологичната компания Питър Тийл се смята за един от основните „виновници“ за политическите успехи на Доналд Тръмп. Той е роден във Франкфурт, където по-късно и Алекс Карп е живял няколко години.

“Палантир” се представя в уебсайта си като компания, която подпомага вземането на решения в правителства и фирми - “от фабриките до фронтовата линия”. Много държавни агенции в САЩ използват “Палантир” - например програмата им “Вантидж” е разработена специално за операционна система, която да се ползва от американската армия. Във войната в Иран софтуер за установяване на цели за поразяване с помощта на изкуствен интелект е използван за много от нападенията. Платформата за анализ на данни “Фаундри” се използва от властите в САЩ, но и в Европа, за различни цели - например в Нидерландия и Гърция тя беше ползвана за проследяване на заразените с коронавирус.

И в Германия има версии на подобен софтуер

Вероятно най-популярната система, разработена от “Палантир”, се казва “Готъм” и се използва от силите за сигурност, за да събират и споделят бързо информация за граждани като ползват публични и частни източници. Американското ЦРУ и имиграционните сили ICE са основните клиенти на тази система, но я ползват и някои европейски агенции. Полицията в някои германски провинции също използва версии на тази система на “Палантир”.

В Германия федералното правителство възнамерява да приеме закон, който ще позволи на софтуерни програми да извличат обществено достъпни данни, като например гласове и снимки на лица от публикации в социалните медии, и да създават биометрични профили въз основа на тях. Това би улеснило разследванията на службите за сигурност с помощта на “Палантир”. От гледна точка на критиците обаче това би било крачка към създаването на държава на тоталния контрол.

Източник: Дойче веле