Как Русия пробива и управлява IP камери в Европа?

Свързани с Москва хакери системно пробиват цивилни IP камери в страните от НАТО, както и в Украйна, опитвайки се да проследят доставките на оръжие за Киев и маршрутите на военните превози, твърдят разузнавателните служби на Нидерландия. В тяхно заявление се казва, че "мащабната руска операция" е насочена към камерите за видеонаблюдение, които са разположени по маршрутите за транспортиране на военна техника.

Чрез получения достъп до тях руските спецслужби проучват какво въоръжение от Европа се изпраща на Украйна и в какви обеми, поясняват представителите на разузнаването на Нидерландия.

Хакерите използват уязвимостта на камеритe

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За да стигнат до съдържанието на IP камерите, хакерите използват уязвимостта на широко разпространените устройства, които са свързани с интернет и се прилагат в предприятия и частни домове. Конкретно става дума за това, че потребителите често използват стандартни пароли, а на камерите е установено остаряло програмно оборудване и типови настройки за сигурност, отбелязват нидерландските спецслужби.

Снимка: Getty images

Сред камерите, в които руските хакери са успели да проникнат, има и устройства, разположени по военно-логистичните маршрути в самата Нидерландия - един от важните транспортни възли за доставка на военна помощ за Украйна. Както подчертават нидерландските експерти, географското положение на страната и нейната роля в снабдяването на Киев я правят една от приоритетните цели на разузнавателните операции на Русия.

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Още през пролетта на 2025 година разузнавателните служби на Великобритания съобщиха, че руските спецслужби се занимават с пробиването на камери за наблюдение по границите и близо до военни обекти, за да шпионират западната помощ за Украйна.

Източник: "Дойче веле"