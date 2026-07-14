Радев отиде на парада във Франция с покана за "Коалицията на желаещите" за Украйна, но категорично я отхвърли (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев категорично отказва България да стане част от "Коалицията на желаещите" - вече цели 40 съюзника на Украйна, които ѝ помагат военно и финансово и които са готови да се включат в гаранциите за сигурността на страната при успешно подписано мирно споразумение с Русия. Министър-председателят изрази позицията си в медийно изявление на 14 юли от Париж, където е на визита по покана на френския президент Еманюел Макрон. Там Радев ще участва във военния парад по повод националния празник на страната.

"Преди всичко искам да благодаря на президента Макрон за поканата да отбележим заедно националния празник на Франция – един истински символ на вечния стремеж на човечеството към свобода и демокрация. Участието на българските гвардейци на този парад вече става традиция – те имат своето неотменимо място там, в знак на изключително добрите отношения между България и Франция в много, много области", изтъкна премиерът.

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Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"

Беше му припомнено, че президентът Макрон е поискал в парада да участват чуждестранни лидери и военни от държавите, помагащи на Украйна, а Радев допълни, че лично е получил покана от държавния глава за участие в „Коалицията на желаещите“.

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"Но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията", заяви Радев.

Той обаче пренебрегна факта, че "Коалицията на желаещите", към която наскоро се присъединиха дори Молдова и Северна Македония, няма за цел да удължава войната, а точно обратното - да окаже максимален натиск върху Руската федерация в момент на икономическа и военна криза, за да седнат най-сетне лидирите ѝ на масата за добросъвестни преговори. Освен това коалицията, която е ръководена от Франция и Великобритания, има за цел да изпрати миротворци в Украйна, които да са далеч от фронта, и то не сега, а при сключване на мирно споразумение. Това е една от обсъжданите гаранции за сигурност за Киев, която предвижда наблюдение на място дали Москва ще спазва бъдещо примирие.

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Попитан дали е срещнал други лидери, които не участват във формата, но са поканени на военния парад, Радев отвърна: "Всички са поканени да участват в тази коалиция, но срещнах колеги, които не участват в тази коалиция, на вечерята и на приема на президента на Франция".

Решенията за противоракетна отбрана се вземат "на друго място"

Премиерът също така беше попитан каква е позицията на България за евентуално участие в новия противоракетен щит, оформен от 9 европейски държави. Отбранителната коалиция беше стартирана от Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Обединеното кралство и Украйна, които ще съчетаят индустриална, изследователска и оперативна експертиза, за да изградят сподена ракетоотбранителна способност за Европа. Членовете подчертаха уникалния боен опит на Украйна в защитата срещу руската агресия, от която всички могат да се възползват.

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"Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се вземат в друг формат и на друго място. А предложения и идеи до момента сме виждали много. Но решенията се вземат в друг формат и България участва активно в тези решения. Тези решения се решават в рамките на ЕС и НАТО, където България има своята тежест и активно присъствие", отхвърли конкретен отговор на въпроса Радев.

Снимка: X.com/Volodymyr Zelenskyy

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Санкциите срещу Русия: не било "страшно" България да защити своя "национален интерес"

Що се отнася до премахването на руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов от 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия по искане на България, Радев потвърди, че "ние сме настоявали за изваждане и на физическо лице, което има отношение към безопасното функциониране на софийското метро".

"Искам да кажа много ясно – България заяви открито своите резерви към тези физически лица и своята категорична готовност да наложи вето на целия пакет, ако те не са извадени от списъка. Виждате, че те бяха извадени“, каза Радев и заяви, че за първи път се видяло как България защитава своя „национален интерес“, не било „страшно“ и това поведение се защитавало от останалите лидери. Така България вече защитавала една Европа на „по-силните държави членки“.

В санкциите обаче няма предложение за ограничението на цената на руския петрол и тя може да се повиши още утре, предвид договорения към момента автоматизъм. "Държавите членки все повече пречупват тези санкции през своя национален интерес и трябва да си зададем въпроса защо стигаме дотук - явно предните 20 пакета санкции не постигат целта", смята премиерът. По думите му, те трябва да бъдат оформени така, че да не вредят на държавите, които ги налагат.

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Снимка: Kremlin.ru

Радев не посочи какво точно означава "национален интерес" предвид факта, че патриарх Кирил - бивш агент на КГБ - освещава оръжия на руската армия, нахъсва военните срещу Украйна и определя войната на диктатора Владимир Путин за "свещена". В същото време обаче българският премиер настоява за мир и край на войната.

Отделно от това Вагит Алекперов вече не е същата влиятелна фигура в "Лукойл" след началото на пълномащабната война, но в този случай Радев цитира иск от страна на руския енергиен гигант в размер на 3 милиарда евро, който „Лукойл“ е завел срещу държавата във връзка с национализирането на рафинерията "Нефтохим" край Бургас.

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