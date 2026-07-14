По желание на Малдини и Леонадро: Пирло ще вади националния отбор на Италия от кризата?

Името на Андреа Пирло изненадващо набра сила като основен кандидат за селекционерския пост на италианския национален отбор. Според информация на авторитетното издание „Gazzetta dello Sport“, изборът е воден от техническия директор Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо, които имат за цел да подготвят отбора за Световното първенство през 2030 година.

Пирло е фаворит №1, но има и други кандидатури

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



📣SCOMMESSA PIRLO



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На 47 години, Пирло, който в момента работи като треньор в Дубай, е разглеждан от ръководния тандем като идеалното олицетворение на новия цикъл в националния отбор. Той притежава задълбочени познания за италианския футбол, свежи идеи и доказан лидерски дух. Припомняме, че това не е първият път, в който пътищата им се пресичат. Малдини вече опита да привлече Пирло на треньорската скамейка на Милан през лятото на 2023 г., докато Леонардо искаше да го вземе като футболист в Пари Сен Жермен през сезон 2011/12.

Андреа Пирло стартира треньорската си кариера в Ювентус, където имаше възможността да ръководи звезда от ранга на Кристиано Роналдо. След това опитът му премина през турския Фатих Карагюмрюк и Сампдория, преди да поеме настоящия си клуб Дубай Юнайтед.

Въпреки че Пирло изглежда начело в списъка, други сериозни варианти продължават да се обмислят. Мечтата за привличането на Пеп Гуардиола остава жива, като федерацията анализира сложната финансова и логистична страна на подобна операция. Освен това кандидатурите на Антонио Конте и Роберто Манчини, които отдавна са на масата, също не са окончателно отхвърлени.

Очаква се финалното решение да бъде взето скоро. Малдини и Леонардо трябва да определят своя избор до края на седмицата, след което президентът на Италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго ще обяви официално името на новия селекционер.

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