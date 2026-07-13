Смърт от свръхдоза: в Германия всеки четвърти е под 30 г.

62-годишният Роберт успява да преобърне живота си. Години наред той е наркозависим, докато накрая не получава медицинска помощ, разказва АРД. "Оттогава съм чист - вече 13 години”, споделя той на специална пресконференция на Федералната комисия за зависимости и проблеми с наркотиците на Германия. Роберт казва, че е нямало да успее да стигне дотук без да премине през терапия, предоставена му от клиника в Берлин-Вединг. "Тъжно е. Щях да съм мъртъв”, казва мъжът.

2150 мъже и жени са починали от свръхдози в Германия през миналата година. Това е рекорд за последните години, отбелязва обществената медия. Броят на недокументираните случаи на свързани с употреба на наркотици смъртни случаи също е висок, коментира председателят на Комисията за зависимости Хендрик Щрек. "В момента близо един на всеки четири смъртни случаи, предизвикани от употреба на наркотици, е на човек под 30 години. Броят на починалите от свръхдоза под 20-годишна възраст е скочил почти двойно за последните четири години”, съобщава Щрек пред АРД.

Смесването на различни наркотици е голям проблем

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В тези случаи лекарствата често са виновници за проблемите. Например бензодиазепините, които са психотропни лекарства, или опиоидни болкоуспокояващи като тилидин. Според статистиката те често се приемат заедно с алкохол, кокаин или канабис. Щрек казва, че тази комбинация често е фатална. Тази тенденция към т.нар. полинаркомания е известна от години. Според доклада на председателя на Комисията по наркотиците през 2025 г. четири от всеки пет смъртни случая, свързани с наркотици, са били свързани с предварителна употреба на няколко вещества едновременно.

Отравянията с опиоиди съставляват по-голямата част от смъртните случаи – 1 316. Следват свръхдозите с кокаин/крек (769), хероин/морфин (708), психоактивни лекарства (696) и опиатни заместители като метадон (611). Има и 602 случая на свръхдоза с амфетамини. Синтетичните опиоиди стават все по-разпространени: според доклада за наркотиците са регистрирани и 118 смъртни случая, свързани с фентанил.

Наркотиците лесно се намират, пише АРД. Д-р Томас Пешел казва, че чува от пациентите си, че в даркнет без проблем се купуват наркотици - например с плащания с криптовалути. "Младите хора най-вероятно са повлияни от известни личности и социалните мрежи, които ги промотират. Това е особено притеснително, като се има предвид, че наркотиците стават все по-силни и по-смъртоносни”, казва лекарят.

Системата е подложена на натиск

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Но всичко това – употребата на няколко наркотика едновременно, по-силните наркотици, по-лесният достъп - е само част от проблема, казва Щрек. Градовете и общините все по-често са принудени сами да се справят с последствията от употребата на наркотици, пише АРД. "Системата е подложена на натиск. На много места достъпът до помощ е затруднен, твърде бавен и сериозно недофинансиран”, коментира пред АРД председателят на Комисията за наркотиците. "А услугите изчезват, защото доставчиците вече не могат да поемат разходите или общините са принудени да правят съкращения.”

Политикът от ХДС посочва редица мерки за борба със зависимостите, пише АРД. В момента се работи по система за ранно предупреждение, за да се разбере кои наркотици се предлагат по улиците. В социалните мрежи започна и кампания за повишаване на осведомеността относно кокаина. Но това не е достатъчно, признава Щреек. "Мисля, че 2150 смъртни случая, свързани с наркотици, са 2150 причини да вземем тази ситуация на сериозно и наистина да променим нещо”.

Случаят на Роберт, който успява да се откаже от наркотиците след години, показва, че такава решителност може да даде резултат.

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Източник: Дойче веле

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