Битка за милиарди в морето: Иран и Тръмп се хванаха за гушите за таксите в Ормузкия проток

Иранският парламент започва работа по законопроект, свързан с Ормузкия проток, на фона на ескалиращото напрежение със САЩ около контрола върху стратегическия морски коридор. Председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи съобщи, че законопроектът, озаглавен "Стратегически действия за сигурността и устойчивото развитие на Ормузкия проток и Персийския залив", е бил официално внесен в парламента.

"Снощи в момента, в който американски дронове бяха свалени, законопроектът, озаглавен "Стратегически действия за сигурността и устойчивото развитие на Ормузкия проток и Персийския залив", беше официално внесен в иранския парламент“, написа той на английски език в социалната мрежа Екс без да разкрива подробности за съдържанието му.

"Оставаме твърди в защитата на нашите червени линии, особено що се отнася до управлението на Ормузкия проток", добави Азизи, цитиран от Франс прес.

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Техеран иска да въведе такса за преминаване през протока, докато американският президент Доналд Тръмп заяви, че в замяна на защитата на морския път възнамерява да получава "възнаграждение, равно на 20% от стойността на товарите" – идея, която противоречи на международното право, гарантиращо свободата на корабоплаването.

Работата на иранския парламент, която беше преустановена след началото на войната през февруари, беше възобновена вчера.

Редица депутати, противопоставящи се на всякакви преговори със САЩ, изразиха недоволство, че не са били консултирани при подписването на меморандума за разбирателство между Техеран и Вашингтон на 17 юни. Миналата седмица, по време на погребението на върховния лидер Али Хаменей, част от присъстващите отправиха остри критики към президента на Иран Масуд Пезешкиан, външния министър Абас Арагчи и към Галибаф, осъждайки всякакви компромиси.

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