Германия провокира Русия за кризата с бензина, Москва пощуря и я обвини в "тероризъм" пред посланика (ВИДЕО)

Русия обвини Германия, че участва в „терористични атаки“ на руска територия, и привика нейния посланик, след като германското посолство публикува видео, в което се подиграва на Кремъл във връзка с кризата с горивата. Мащабното бедствие за руснаците във всички региони е предизвикано от нестихващите украински удари по петролни рафинерии, танкери с нефт в морето и цистерни с гориво, пътуващи по магистралите в окупираните територии.

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Берлин с предложение: Спрете войната в Украйна

Във видеото посолството на Германия заяви, че Москва обсъжда вноса на гориво, въвеждането на лимити при зареждане и засилването на противовъздушната отбрана, докато има много по-просто решение - да се сложи край на агресивната война срещу Украйна.

След като клипът се разпространи скоростно в социалните мрежи, руското външно министерство привика германския посланик Александър Ламбсдорф, обвини Берлин в участие в ударите на Украйна и заяви, че посланията на посолството наподобявали „най-лошите практики на нацистката пропаганда“.

🤡 Russia accused Germany of taking part in "terrorist attacks" on Russian territory and summoned its ambassador after the German Embassy published a video mocking the Kremlin over the fuel crisis



In the video, the embassy said Moscow was discussing fuel imports, rationing, and… pic.twitter.com/0XLQBR6eyN — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2026

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Руското външно министерство отбеляза също, че посланикът ще се върне в родната си страна с кола - това опровергавало твърденията на дипломатическата мисия за недостиг на гориво в Москва.

Германското посолство пък отвърна, че ще продължи да се изказва срещу руската агресивна война и да подчертава нейните последствия.

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