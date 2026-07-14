Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Германия провокира Русия за кризата с бензина, Москва пощуря и я обвини в "тероризъм" пред посланика (ВИДЕО)

14 юли 2026, 10:11 часа 309 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Германия провокира Русия за кризата с бензина, Москва пощуря и я обвини в "тероризъм" пред посланика (ВИДЕО)

Русия обвини Германия, че участва в „терористични атаки“ на руска територия, и привика нейния посланик, след като германското посолство публикува видео, в което се подиграва на Кремъл във връзка с кризата с горивата. Мащабното бедствие за руснаците във всички региони е предизвикано от нестихващите украински удари по петролни рафинерии, танкери с нефт в морето и цистерни с гориво, пътуващи по магистралите в окупираните територии.

Още: Сами преследват мишената: Германия с рекордна поръчка за 50 000 дрона за Украйна

Берлин с предложение: Спрете войната в Украйна

Във видеото посолството на Германия заяви, че Москва обсъжда вноса на гориво, въвеждането на лимити при зареждане и засилването на противовъздушната отбрана, докато има много по-просто решение - да се сложи край на агресивната война срещу Украйна.

След като клипът се разпространи скоростно в социалните мрежи, руското външно министерство привика германския посланик Александър Ламбсдорф, обвини Берлин в участие в ударите на Украйна и заяви, че посланията на посолството наподобявали „най-лошите практики на нацистката пропаганда“.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Украйна скоро ще занули Русия: Бензинът е само началото

Руското външно министерство отбеляза също, че посланикът ще се върне в родната си страна с кола - това опровергавало твърденията на дипломатическата мисия за недостиг на гориво в Москва.

Германското посолство пък отвърна, че ще продължи да се изказва срещу руската агресивна война и да подчертава нейните последствия.

Още: Украйна размазва Русия в Азовско море и гони вече 100 ударени танкера за седмица. Путин е превърнал съюзник на Киев в свой хъб (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия Русия война Украйна руски бензин руски горива
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес