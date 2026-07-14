В активната лента: Промени в движението по АМ “Хемус“

От днес до 17 юли (петък) заради премахване на крайпътна растителност временно ще бъде променяна организацията на движение между 47 и 52 км на АМ “Хемус“ в област София, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Още: В кои ленти да карате: Промени в движението по АМ “Тракия“

Дейностите ще се изпълняват от 8:00 до 17:00 ч. в платното в посока София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

От АПИ призовават шофьорите да са внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници. Още: Ще свършат ли до края на юни? Нови ремонти по две магистрали