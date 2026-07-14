Ирония: България спаси патриарх Кирил и лицето на "Лукойл" след като те вече бяха спасени

"Да де, но тези тримата бяха извадени още миналия петък". Това каза зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева по темата с българската позиция за партриарх Кирил и Вагит Алекперов в рамките на новите санкции срещу Русия, като напомни, че има списък с 250 нови лица и тепърва ще има заседание за 21-вия пакет санкции (на 15 юли). "Каквито и да са мотивите, откъдето и да идват инструкциите за тези резерви, истината е, че влизаме в един коловоз, в който България не изглежда добре – коловоз на руските инструкции. Това правеше Орбан", добави Чернева. А дългогодишният ни дипломат Любомир Кючуков напомни, че възражения по пакета имат почти всички, включително например за вноса на рибни продукти и изтъкна, че за пръв път проявяваме позиции по темата със санкциите срещу Русия.

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По отношение на сравнението с Орбан – за Весела Чернева е символно случващото се сега с България, защото например Орбан е пазил патриарх Кирил, а Унгария е католическа държава. Какъв е икономическият интерес, попита тя за България, както и попита какъв е бил за Унгария. "От 250 лица като извадим 4-5, кумулативният ефект няма да се промени", подчерта Чернева в сутрешния блок на БНТ и изрази облекчение, че "България, Слава Богу, се държи от символната страна" и не спира евросанкции. Кючуков се намеси да каже, че все пак не вярва държави като Италия например да действат под руска диктовка, а Рим също имаше резерви.

‼️The EU is preparing one of its largest sanctions packages against Russia since 2022



EU foreign policy chief Kaja Kallas announced that today's measures, together with the upcoming 21st sanctions package, will add 250 individuals and entities to the Russia sanctions list.… pic.twitter.com/NXcXcKzDvE — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026

Има ли ефект от санкциите срещу Русия?

Санкциите наказват, нанасят щета, но не решават проблема – чрез санкции не може да се спре войната, трябва да се търсят други инструменти, смята Кючуков и посочи дипломацията като изход. Сега войната е във фаза всяка страна да нанася максимално щети на другата, което не носи позитиви за никой, добави той. Според него, специално за Русия има засилване на настроенията да се води по-кървава война и засилване на възприятията, че Владимир Путин се въздържа и руската страна не нанася максимално възможни щети.

По темата с "коалиция на желаещите" Кючуков напомни, че това е формат, който заобикаля институционални рамки – така беше в Ирак, така е и сега с Украйна, каза Кючуков. И даде пример – група Г-9, в която влиза Украйна, като тук въпросът е дали се преминава границата на материално-военната помощ. Интересен факт – и Чернева, и Кючуков не коментираха, че българският премиер Румен Радев е в Париж, на срещата на Коалицията на желаещите, той влезе в Елисейския дворец за официалната вечеря, но не присъства на срещата за противоракетната система "Фрея" – ОЩЕ: В какъв срок ще заработи противоракетния щит "Фрея": Прогнозите на Володимир Зеленски