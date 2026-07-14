Планът за след примирието: Западни сили започват учения за влизане в Украйна

Нидерландия ще участва във военни учения с Украйна. Това заяви премиерът Роб Йетен пред АНП след среща на Коалицията на желаещите в Париж. Ученията няма да се проведат в Украйна, а на територията на ЕС, посочи премиерът.

Става дума за учения на многонационалните сили, които ще бъдат разположени в Украйна след постигането на примирие с Русия. Ученията, които трябва да се проведат през следващите месеци, имат за цел да подготвят военните за тази мисия, заяви Йетен.

Според премиера в ученията ще участват „голям брой държави“. Става дума за учения в области като логистика и противовъздушна отбрана, за да се види какво е необходимо, за да „се поддържа ефективно такова мирно споразумение“.

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Все още не е ясно какъв принос ще даде Нидерландия към ученията. Това зависи от искането на Франция и Обединеното кралство, които ръководят многонационалните сили, заяви премиерът. Веднага щом постъпи искането, „в кратък срок ще определим по какъв начин ще допринесем за тези учения“.

В Коалицията на желаещите в момента участват 37 държави, след като на срещата в Париж в понеделник към нея се присъединиха Молдова и Република Северна Македония.

Нидерландия с важно решение за военната подкрепа за Украйна