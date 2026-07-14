Три кучета изправиха на нокти шофьорите на АМ “Хемус“

Три сигнала за изскачащи внезапно на пътното платно кучета на АМ “Хемус“ са приети в рамките на около два часа на 13 юли в дежурната оперативна част на ОДМВР - Шумен. Първият сигнал е подаден от водач на автомобил, който съобщил, че при движение в посока към Шумен, малко след участъка с въведена временна организация на движението, на пътното платно рязко изскочили две кучета. Следващият сигнал бил за едно куче, забелязано на пътя. Третото обаждане било от мъж, който съобщил, че три кучета изскачат опасно пред автомобилите. Още: София с рекордно нисък брой бездомни кучета

Към посочения участък е насочен екип на сектор “Пътна полиция“ към областната дирекция. При обхода пътните полицаи забелязали три кучета с ушни марки. Четириногите се криели под мантинелата и при приближаване на превозно средство излизали на платното. Когато полицейските служители спрели патрулния автомобил, кучетата сами отишли при тях. Те били изключително добродушни и приятелски настроени, което помогнало на полицаите да ги качат в автомобила и да ги изведат безопасно от магистралата, за да бъде предотвратен тежък пътен инцидент. Животните са откарани и настанени в общинския приют „Тонка Петрова“ в Шумен. Още: Не се грижи за бездомните животни: Жена осъди Община Лесичово