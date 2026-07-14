Смъртта на Линдзи Греъм е много лоша новина за Украйна

Смъртта на сенатор Линдзи Греъм оставя ключови съюзници на САЩ като Украйна, които понякога се затрудняват да повлияят на администрацията на Тръмп, без един от най-ефективните им канали за връзка с Белия дом.

През последните три дни преди смъртта си сенаторът от Южна Каролина се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, разходи се из фабрика за производство на дронове в Украйна и сключи споразумение със сенаторите за придвижване на законопроект за санкции срещу Русия.

Това беше 10-тото посещение на републиканеца от Южна Каролина в страната, откакто Русия започна пълномащабно нахлуване през 2022 г., и той прекара голяма част от втория мандат на Доналд Тръмп, опитвайки се да запази подкрепата на САЩ за отбраната на Украйна срещу руска инвазия, въпреки обтегнатите отношения на американския президент със Зеленски. Още: След смъртта на Греъм: Друг проукраински американски сенатор е в болница

Преди това Греъм беше на срещата на върха на НАТО в Турция, където работеше за изглаждане на напрежението между дългогодишния военен съюз и Тръмп.

Сега Украйна и други съюзници на САЩ ще трябва да намерят други застъпници, което няма да е лесно. Греъм беше усъвършенствал уникален набор от умения, съчетавайки близки отношения с Тръмп, способността да работи с демократите в Сената и дълбоки връзки с чуждестранни лидери.

Дори след като Тръмп спечели втори мандат, отчасти чрез кампания за прекратяване на участието на САЩ в чуждестранни войни, Греъм остана твърд поддръжник на интервенционистката политика, като най-вече чрез натиск върху Тръмп да се присъедини към Израел във война с Иран.

И въпреки разочарованието на Тръмп, че не е успял да изпълни предизборното си обещание да сложи край на войната в Украйна още в първия ден, Греъм бе важен актив за Зеленски, който се затруднява да поддържа стабилни отношения с президента. Още: "Не мога да умра, трябва да санкционирам Русия": Убит ли е сенатор Линдзи Греъм от службите на Кремъл? (ВИДЕО)

Истински приятел на Украйна

В Киев смъртта на Греъм се възприема като голяма загуба на рядък републиканец, който искрено е подкрепял Украйна и е правил всичко възможно, за да помогне на страната, според човек, запознат с въпроса.

„Украйна загуби истински приятел, а Америка загуби един от най-добрите си синове“, написа Кирило Буданов, ръководителят на офиса на Зеленски, в социалните медии. „Паметта за приятелите се измерва не с думи, а с дела. Линдзи Греъм беше истински приятел на Украйна заради това, което направи.“

Смъртта на Греъм идва в момент, когато Украйна призовава съюзниците си, включително САЩ, да предоставят повече ракети „Пейтриът“, за да се защитават от все по-смъртоносните руски балистични удари. Докато Тръмп миналата седмица заяви, че ще даде на Киев лиценз за производство на ракетите, стартирането на производството няма да бъде нито бързо, нито лесно, което изисква непрекъснат ангажимент с президента на САЩ. Още: "Заклет противник на Иран": Иранска телевизия ликува след смъртта на Греъм (ВИДЕО)

Володимир Фесенко, ръководител на изследователския институт „Пента“ в Киев, заяви, че Греъм е играл важна роля като един от лобистите на Украйна в обкръжението на Тръмп, дори и да не винаги е успявал.

„Тръмп не винаги е слушал Греъм, тъй като не е бил толкова влиятелен, колкото например пратеника Виткоф“, каза той в интервю, визирайки специалния пратеник на Тръмп за мирните преговори, Стив Виткоф. „Сега проблемът за нас: Има ли други играчи като Греъм - с влиятелни позиции в Сената и достъп до Тръмп?“

Европейските държави са гледали на Греъм като на ключов влиятелен човек в Белия дом, каза европейски дипломат, който не само е подкрепял Украйна, но и е наказвал Русия. Той е бил смятан и за един от малкото хора сред висшите републиканци, които са проявявали активен и информиран интерес към външните работи, според човек, запознат с мисленето на европейските лидери.

Греъм е бил редовен участник в световни събирания, както публични, така и частни, предлагайки интерпретации на политиката на американската администрация на публика и служители в чужбина. Още: Почина влиятелният сенатор Линдзи Греъм - съюзник на Тръмп и Зеленски, който готвеше ударни санкции срещу Русия

На Мюнхенската конференция по сигурност през февруари 2025 г. със сенатор демократ Жан Шахин и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, телефонът на Греъм звънна, докато те седяха на сцената. „Да видим дали е Тръмп“, каза Греъм под шумен смях. „Сигурен съм, че с удоволствие щеше да говори“, каза той, след като затвори телефона.

Греъм продължи, като потвърди стойността на НАТО – алиансът „е издържал изпитанието на времето“ и „работи“, каза той на публиката – докато обясняваше защо Тръмп оказва натиск върху европейските съюзници да увеличат разходите за отбрана.

„Ще ни трябват други в Сената, които да се включат и да заемат мястото му по отношение на Украйна“, каза представителят Дон Бейкън, републиканец от Небраска и гласовит поддръжник на Украйна.

В интервю в неделя по CNN Тръмп говори за влиянието на Греъм, казвайки: „Исках да видя войната с Украйна да приключи много бързо. Мисля, че той беше по-загрижен за нейното продължаване.“ Тръмп добави: „Честно казано, той беше много войнствен по отношение на това.“ Още: Китай не дава Русия да мисли за ядрено оръжие в Украйна. "Ад от мита" от САЩ, ако купуваш руски петрол и газ – крачка напред (ОБЗОР - ВИДЕО)

Сенатор Тим Скот, колега републиканец от Южна Каролина, си спомни уникалния стил на застъпничество на Греъм.

„Ето какво трябва да помним за Линдзи и Украйна: той искаше да спаси колкото се може повече украински животи, защото знаеше това, което всички знаем: че Русия е агресорът, че Русия се опитва чрез Путин да създаде украински геноцид. А Линдзи Греъм искаше да застане в пролуката и да каже: „Не и докато зависи от мен“, каза Скот в предаването Fox News Sunday. „И той насърчи президента Тръмп да бъде максимално ангажиран.“

Скот добави: „И както знаете, Линдзи Греъм никога не е бил мил и нежен по отношение на приоритетите си. Той беше шумен и очевиден, а понякога дори неприятен, защото разбираше, че има силата на микрофона, за да промени нещата, не за себе си, а за другите.“

Нови санкции срещу Русия

В петък двупартийна група сенатори, включително Греъм, обявиха, че Тръмп се е съгласил да продължи с новото законодателство за санкции срещу Русия. Те не уточниха подробности за актуализациите на дълго отлаганото законодателство, но заявиха, че очакват скоро да го въведат.

След смъртта на Греъм няколко сенатори от Демократическата партия призоваха за бързо приемане на законопроекта за санкции срещу Русия. Сенатор Ричард Блументал, демократ от Кънектикът, каза, че това би било „подобаваща почит“.

„Завинаги ще помня последния ни дълъг разговор този уикенд, когато той ликуваше от постигането на споразумение по нашия законопроект за санкции срещу Русия и каза: „Това е голяма сделка - всички се справихме добре“, каза Блументал в изявление.

Превод: Ганчо Каменарски