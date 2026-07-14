Местят софийския концерт на Марко Хиетала, обявен е и график

Концертът на Марко Хиетала, който ще бъде на 17 юли в София, е преместен от Парк център "Юнак" в столичния клуб Joy Station. Това съобщиха организаторите от Sofia Music Enterprises, които откровено уточниха, че причината е недостатъчният брой продадени билети. Всички закупени до момента билети за Парк център "Юнак" ще важат без необходимост от презаверка. Притежателите на VIP билети ще запазят своите привилегии - местата ще бъдат седящи и обособени в отделна зона с отлична видимост към сцената.

На 19 юли Марко Хиетала и неговата група ще завладеят и Летен театър - Варна.

Специален гост ще бъде българската рок формация Тома.

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Ето и графика за двете вечери:

19:00 – Отваряне на вратите за публика

19:45 – ТОМА

Интервю: Марко Хиетала пред Actualno: Вярвам в човешкото въображение, моята музика не може да бъде написана от ИИ

Билети могат да бъдат закупени чрез мрежите на Bilet.bg и Ивентим, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител. Билети ще се продават и на място в деня на концерта.