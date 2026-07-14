Нови санкции срещу Русия и рекорд по внос на руски втечнен газ: ЕС днес (ОБЗОР - ВИДЕО)

ЕС е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от Русия през първата половина на 2026 година, закупувайки почти цялото производство на руския комплекс "Ямал", преди забраната на блока за дългосрочен внос на руски втечнен природен газ да влезе в сила през януари 2027 година. Франция, Белгия и Испания бяха най-големите купувачи, което подчертава продължаващата зависимост на Европа от руския втечнен природен газ въпреки санкциите и войната в Украйна. Това коментира Financial Times предвид факта, че ЕС готви 21-ви пакет санкции срещу Русия и утре, 15 юли, би трябвало да бъде постигнато съгласие за този пакет на редовна среща на върха в Брюксел.

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На този фон, американският президент Доналд Тръмп е решил да подкрепи законопроекта на вече покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм, с който президентът на САЩ ще може да налага мита на държави, купуващи руски петрол и газ, както и на държави, които препродават руски петрол и газ. Това съобщават медии като CNN и The Hill. Какво точно като закон обаче ще излезе в крайна сметка от този законопроект, който тръгна още от ранната пролет на 2025 година с обещание от до 500% мита за такива "съгрешили" държави, предстои да видим – въпросът е дали Тръмп ще може да налага мита при продажба на петролни продукти (бензин, дизел и т.н.), направени от руски петрол. Засега, в законопроекта, това е предвидено – ОЩЕ: След смъртта на Греъм: Тръмп ще подкрепи законопроекта му за сурови санкции срещу Русия

Путин не се укротява, а заплашва

Подходът на натиск за спиране на войната в Украйна, който сега се възприема на Запад, дотук не влияе на позицията на режима на руския диктатор Владимир Путин. Отговорът на Русия на ударите на врага ще бъде реципрочен и няколко пъти по-мощен – това обеща Путин вчера, 13 юли, като се появи на "патриотичното" събитие "Всичко за победата" в Москва. То беше организирано от Общоросийския народен фронт. Путин огледа макети на руски зенитни комплекси "Панцир", където му беше обяснено, че вече примамките-макети на системата, използвани да подмамват украинците да удрят по тях, вместо по истински установки, не работят. Колко добре работи и руската ПВО пък е отделен въпрос – от вчера в Телеграм и "Х" се разпространяват кадри на пожар в жилищен район на Московска област с твърдение, че причината е дефектирала руска ПВО ракета. Руският диктатор беше запознат на събитието и с идеята за телевизионно шоу "Битка на дронове", което да бъде водено от Михаил Галустян – в него отбори, съставени от руски ветерани от войната в Украйна, студенти, блогъри и известни личности, ще се състезават един срещу друг. "Да, пропагандата е изключително важно нещо", одобри стопанинът на Кремъл.

Footage shows an impact site in Russia’s Moscow region, where damage was highly likely caused by a misfired Russian air defense missile. #Russia pic.twitter.com/tgjXWot1hT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2026

Русия работи върху система за доставки на горива за Крим, която ще бъде много трудно да бъде поразена от врага, каза още Путин, без да уточнява каква е точно и да дава подробности. Атаките на Украйна причиняват "известни проблеми с петролните продукти" в Русия, но ситуацията постепенно ще се подобри, обеща руският диктатор. И обясни с гневен тон, че русофобската част на Запада се бори срещу Русия, обаче Русия си засилвала икономиката, подобрявала военните си способности и армията ѝ ставала по-силна, доброволно се дарявали много пари и "победата ще бъде наша" - ОЩЕ: Днес можем да кажем, че Путин има втората най-силна армия в Украйна

Putin:



Russophobic part of the so-called collective West is fighting against us, yet we continue to develop our economy, strengthen our finances, improve our armed forces, achieve new results in the defense industry, and move forward.



Our boys—our fighters—keep advancing.… pic.twitter.com/rRL6kvasN4 — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 63 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 13 юли е имало 244 бойни сблъсъка спрямо 257 на 12 юли. Руснаците са хвърлили 249 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 3 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2903 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 400 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8673 FPV дрона, което е на практика същото количество спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

37 руски пехотни атаки са били отбити в Покровското направление съгласно официалната украинска информация – това е най-горещият участък на фронта отново. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 20 руски пехотни атаки. Пред ТАСС назначеният от руснаците ръководител на Донецка област Денис Пушилин коментира, че в Константиновка още има украински части, разчистването и продължавало. 16 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област. 25 руски пехотни атаки са организирани в Славянското направление, а в Южнослобожанското – 15, там боевете са в района на Вовчанск и селата южно от града.

120 квадратни километра и напредък от 25 километра дълбочина, при което са освободени 6 села (Терново, Запорожко, Новоегоровка, Вороно, Сичнево и Малиновка) – с това се похвали 425-ти украински щурмови полк "Скеля" (Скала), но след това изтри първоначалното си съобщение, отбелязва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Досега в профила в "Х" на полка няма обяснение, също и във Facebook. Информацията за напредъка касаеше Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе. По-на запад, в Ореховското направление е имало поредна голяма руска бомбардировка с авиобомби – кадри от удар на руска бомба с 3000 килограма взрив се разпространяват в социалните мрежи:

När den senaste operationen av 425:e stormregementet Skelja summeras så kan konstateras att Dnipropetrovskregionen i princip är rensat och 126 km2 befriats och att en framryckning på 25 km skett! 🇺🇦💪/ pic.twitter.com/shKc5RFDkE — Fria Ukraina (@FriaUkraina) July 13, 2026

Russia released footage showing a 3-ton FAB-3000 glide bomb striking the front-line town of Orikhove in Ukraine’s Zaporizhzhia region.



The heavy guided bomb, which carries around 1.4 tons of explosives, was launched from a Russian aircraft roughly 40 km away using a glide kit… pic.twitter.com/6TnuS6Pec2 — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) публикува информация, че Запорожката АЕЦ е превърната в руска военна база – минирани са някои от техническите обекти на централата, в нея са складирани оръжия и боеприпаси, има множество огневи точки и точки за изстрелване на дронове, както и около 1500 руски войници гарнизон. За сметка на това в АЕЦ-а работят едва 7500 души персонал, а преди пълномащабната руска инвазия са били над 11 000.

Уникална украинска операция и в делтата на река Днепър, в Кинбурнската коса. Украински морски дрон транспортира и де факто участва в десант, при които наземна роботна система стигна до сушата и атакува руски обект:

Historic operation: Ukrainian combat robot was deployed from a naval drone and attacked Russian positions for the first time.



A ground robotic system equipped with a machine gun landed on the occupied shore of the Kinburn Spit from a naval drone and immediately began carrying… pic.twitter.com/8MbAVhmvB1 — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026

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