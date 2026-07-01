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Защо в Швеция връщат плащанията с пари в брой

01 юли 2026, 13:11 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Защо в Швеция връщат плащанията с пари в брой

В Швеция вече почти не се чува дрънченето на монети, защото в скандинавската държава почти всичко се плаща с карта – дори сладоледа от будката на ъгъла. Мнозина плащат дигитално, повечето директно с мобилния си телефон. Често няма и друг вариант, защото в много магазини висят табели, на които пише: „Не приемаме кеш“.

Плащанията трябва да са възможни и без интернет

Бьорн Ериксон вижда в това проблем за потребителите: „Смятам, че хората сами трябва да решават. Който иска да плаща по електронен път, нека го прави. Но все пак трябва да има възможност да се плаща с налични пари, ако човек желае", казва той в репортаж на германската обществена медия АРД.

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Жителят на Стокхолм отдавна се бори за запазването на наличните пари. Сега това е приоритет и за шведското правителство. От днес (1 юли) влиза в сила нов закон за паричните средства, който задължава магазините за хранителни стоки и аптеките отново да приемат монети и банкноти.

Това е важна стъпка в правилния момент, смята Елин Ритола от Шведската централна банка. „Поради новата геополитическа обстановка паричните средства отново придобиват по-голямо значение. Става въпрос за сигурност, за това да има начини за плащане, които да функционират дори когато например интернетът или електрозахранването прекъснат", цитира аргументите му германската обществена медия.

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Препоръка за 1 000 крони в брой

И шведското правителство разглежда парите в брой като вид предпазна мярка за кризисни ситуации. Агенцията за гражданска защита препоръчва: всички възрастни трябва винаги да имат у дома около 1 000 крони в брой (около 90 евро). В случай на криза тази сума би била достатъчна, за да се закупят поне най-необходимите неща.

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Много шведи дори не разполагат с толкова, тъй като от години не плащат с пари в брой, а изключително с карта или чрез Swish – шведска система за онлайн плащания. „Бих казал, че Швеция е страна, чието население е доста положително настроено към технологиите. Мнозина приеха с ентусиазъм тези нови практични решения“, казва Ритола.

Става въпрос и за социална интеграция

Но да разчиташ единствено на цифрови плащания също може да бъде риск. Шведите осъзнаха това през 2021 г., когато след кибератака общо 800 филиала на супермаркети в цялата страна бяха блокирани. За Бьорн Ериксон и неговата инициатива за запазване на физическите пари не става въпрос само за сигурност, а и за социална интеграция.

„Мнозина изпитват затруднения с дигиталните плащания, например хората с увреждания и възрастните хора“, казва той. За него новият закон е първа стъпка в правилната посока. Той се радва, че поне в супермаркета и в аптеката вече отново може да плаща с налични пари без проблеми, посочва още АРД.

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Източник: Дойче веле

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Швеция пари в брой
Георги Петров
Георги Петров Редактор
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