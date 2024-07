Камала Харис е "brat": Какво значи това и защо меме културата е важна за победата?

Камала Харис по всяка вероятност ще бъде новият кандидат на Демократическата партия за президент на САЩ. От екипа ѝ обявиха, че тя вече има подкрепа на достатъчно делегати, за да получи номинацията. Има обаче и нещо друго, което никой кандидат за президент на Съединените щати не е имал в последните години - одобрението на поколението Z.

Вицепрезидентката на САЩ е обект на най-различни шеги в интернет - в ТикТок и Инстаграм можете с часове да гледате клипчета на речи на Харис, в които тя си прави шеги, които са малко неловки, но на нея са ѝ смешни и тя не се свени да го демонстрира. Или с други думи: не се притеснява от шегите си, дори когато са "криндж". Можете да видите и безброй нейни memes или както са известни в България - "мемета". Няма смисъл от обяснение какво е това - всеки, който използва социалните мрежи и въобще интернет, знае.

Още: "Империята отвръща на удара": Тръмп обвини Камала Харис, че е радикален ляв лунатик

Камала Харис е обект на шеги от интернет войнството не от вчера и определено не откакто стана ясно, че Джо Байдън няма да продължи кампанията си за втори мандат и тя навярно ще заеме мястото му. Още от в предишната предизборна кампания, а и през близо четирите години, в които е вицепрезидент, шегите с нея са навсякъде. Често Харис е сравнявана във видеа и мемета с главната героиня от култовия сериал на HBO - "Вице". Селина Майер, изиграна от Джулия Луис-Драйфус, е непохватна, малко неадекватна, често не знае какво говори. В интернет мнозина видяха Майер в Харис.

И докато всички тези шеги изглеждат като подигравка с вицепрезидентката, всъщност всичко това днес се оказва в голяма полза на Камала Харис.

Някои биха казали, че няма подходящ момент от лятото на 2024 година за предизборна кампания на някой като Харис. За вицепрезидентката е много важно да получи подкрепата на възможно най-много делегати от Демократическата партия и тя се справя много добре в тази задача. Междувременно обаче получи и подкрепата на още някой, който е много важен - британската поп звезда Чарли ХСХ. 31-годишната певица е популярна не от вчера, но в последните няколко месеци според мнозина е "кралицата" на попкултурата. А сега и Камала се докосна до нея. Или обратното.

Още: Камала Харис води с 2% в проучванията, Тръмп поиска дебат с нея

Това лято излезе албумът на Чарли ХСХ, озаглавен "brat". Това е не просто компилация от 15 поп парчета, а културен феномен и символ на цайтгайста на обърканото време, в което живеем. По принцип "brat" означава разглезен човек, който винаги получава каквото поиска. Чарли ХСХ обаче придава специфично значение на термина, с което стотици хиляди се припознаха - в смисъла, даден от певицата, най-общо казано да си "brat" означава да си жена, която прави каквото поиска, без да се интересува какво ще си помислят другите за нея. Албумът е прозорец към това как тази 31-годишна жена се справя с предизвикателството… да си жена. Поп песните ѝ, на които всеки би могъл да потанцува, всъщност ти казват, че няма никакъв проблем да искаш непрестанно да купонясваш, но и да се чудиш дали и кога искаш да станеш майка, колко е трудно да угодиш на всички и пак да се чувстваш добре. И защо като цяло не трябва да угаждаш на никого.

И така, Чарли ХСХ "счупи" интернет като публикува в профила си в Х кратко и ясно съобщение: "Камала Е "brat". 52 милиона души са видели публикацията. Всяка подигравка със смеха на вицепрезидентката, с начина, по който шегите ѝ понякога не се разбират от всички, с това, че се държи непринудено и се появява с кецове, вместо на обувки с висок ток, придобиха съвсем друг оттенък. За много от младите Камала вече е една от тях.

Харис няма много време за предизборна кампания. Затова фактът, че вицепрезидентката изведнъж се оказа в центъра на цайтгайста, е много важен. Хората, които работят за Харис явно също го осъзнават. Официалните ѝ профили в социалните мрежи вече са брандирани в естетиката на Чарли ХСХ. Яркозелената обложка на албума е навсякъде: в облеклото на хората, по плакати, профилни снимки в социалните мрежи, а вече и на профила на Камала Харис. В същото време една друга от несполучливите (или изненадващо сполучливите) шеги на Харис също набра скорост: преди малко повече от година Харис разказа как майка ѝ я учила, че човек е част от общност и не живее сам, и затова често я питала: "Мислиш ли, че просто си паднала от кокосова палма?". Историята беше последвана от типичния смях на вицепрезидентката, а днес нейни привърженици заливат мрежата с емоджито на кокосов орех.

On this day one year ago, Vice President Kamala Harris said, “you think you just fell out of a coconut tree?” pic.twitter.com/Vh5OTv3XlF