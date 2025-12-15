Кой стои зад Тръмп? Ето кои са милиардерите и фондациите

Доналд Тръмп е президент на САЩ от по-малко от година, но вече успя да обърне страната с главата надолу. Новата стратегия за национална сигурност , която правителството му публикува през ноември, предефинира целите на външната политика на САЩ.

Партньори от десетилетия, каквато е Европа например, трябваше да установят , че подкрепата на САЩ не е нещо подразбиращо се, а се предлага само когато бизнесменът Тръмп реши, че това е изгодно за страната му . "Америка на първо място" или както гласеше слоганът от първата му предизборна кампания през 2016 година: "Да направим Америка отново велика" (MAGA).

И във вътрешната политика много неща се промениха след встъпването в длъжност на Тръмп на 20 януари 2025 година. Маскирани агенти на имиграционната служба ICE издърпват хора от колите им или ги арестуват на улицата. В градовете, в които много хора протестират срещу тези действия президентът изпраща Националната гвардия. Медиите, които не отразяват събитията по начин, който да се харесва на Тръмп, биват съдени от него или публично обругавани в интернет. Мерките за включване на служители с увреждания или за насърчаване на разнообразието в предприятията (т.нар. DEI програми) бяха премахнати във всички правителствени институции. Разнообразието се счита за либерално или woke (в превод от англ. "пробудено") – ценности, които са червен плащ за американския президент и неговите поддръжници.

MAGA не е просто слоган, а мироглед. При това движението MAGA не е еднородно – за различните течения са от решаващо значение различни каузи. Тръмп може да е лидерът като президент на САЩ, но зад идеологията на MAGA стоят множество мощни групи и личности, които се борят за своите си каузи.

Фондацията "Херитидж"

Фондацията "Херитидж", десен националистически мозъчен тръст със седалище в столицата Вашингтон, насърчава "консервативните политики, основани на свободната пазарна икономика, индивидуалната свобода, традиционните американски ценности и силна национална отбрана". От нея произхожда и "Проект 2025" – план от 2023 година за това как един консервативен президент на САЩ би могъл да преобразува правителството.

"Проект 2025" предвижда, наред с другото, значително свиване на правителствения апарат, служителите да могат да бъдат уволнявани по-лесно, а президентът да има повече лична власт. Въпреки че по време на предизборната кампания Тръмп подчерта, че няма нищо общо с проекта, след встъпването си в длъжност той реализира много от идеите в този документ. В рамките на инициативата DOGE, която имаше за цел да направи американското правителство по-ефективно, бяха уволнени хиляди държавни служители.

Тръмп иска да разшири и своята власт. Той просто пренебрегва съдебни решения, като например тези за депортациите. И много би искал да прокара промяна, позволяваща му да уволнява неудобни шефове на държавни ведомства.

Членове на администрацията на Тръмп, като говорителката на Белия дом Карълайн Левит и директора на Бюрото за управление и бюджет на САЩ Ръсел Воут, са работили преди това за фондация "Херитидж". Воут дори е бил един от водещите умове зад "Проект 2025". За Републиканската национална конвенция, партийния конгрес на републиканците, на който през лятото на 2024 Тръмп беше официално издигнат за кандидат за президент, "Херитидж" дари 1 милион долара.

Евангелистите

В "Проект 2025" се посочва също, че правото на аборт трябва да бъде допълнително ограничено. Една група, за която това е още по-важна тема, са евангелистите. От години те са сред най-верните поддръжници на Тръмп. Фактът, че Тръмп публично признава, че обича да докосва жени по интимните части и има пет деца от три жени, не ги притеснява. За тях има значение това, че Тръмп налага дневния ред, който и те искат.

През есента на 2020, само няколко седмици преди президентските избори, Тръмп номинира за Върховния съд съдийка, която бе известна противничка на абортите. През юни 2022 Върховният федерален съд с консервативно мнозинство от шест съдии, сред които трима, назначени от Тръмп, отмени националното право на аборт. Оттогава насам отделните щати решават дали и при какви условия абортите са разрешени на тяхна територия.

Евангелистите християни са мощно лоби в САЩ и повечето гласуват за републиканците. Ето защо Тръмп не иска да си разваля отношенията с тях по теми като абортите.

Друга стъпка, която може да се дължи на влиянието на евангелистите, е назначаването на министъра на отбраната Пит Хегсет. В миналото той се е определял като "християнски воин", изключвал е транссексуални хора от армията и според медийни публикации е похвалил поведението на един пастор, говорил срещу избирателните права на жените. Критиците виждат в нарастващото влияние на евангелистите върху американското правителство заплаха за разделението между делата на държавата и на църквата.

Милиардери и блогъри

Блогърът и програмист Къртис Ярвин също е силно вдъхновен от идеите на Тръмп. Той смята, че концепцията за демокрацията е остаряла – вместо това държавата трябва да се управлява като компания от главен изпълнителен директор. Тогава вече няма да има избиратели, а клиенти с право на отказ. Защото ако шефът, т.е. правителството, не се харесва, човек може просто да се премести. Още преди изборите през 2024 година Тръмп се шегуваше, че ако хората гласуват за него този път, след това повече няма да им се налага да ходят до урните.

Идеята за превръщането на ивицата Газа в луксозен морски курорт също е на Ярвин. Той си представя, че палестинското население може да бъде изгонено от там, а територията да стане истинска "Ривиера на Близкия изток " .

Питър Тийл, основател на онлайн платформата PayPal, също счита демокрацията за неефективна. Роденият в Германия милиардер дари по различни начини 1,25 милиона долара за Доналд Тръмп по време на предизборната кампания през 2016 година. През 2024 той не дари средства за нито една политическа кампания. За сметка на това обаче през предходните години беше похарчил много пари – например 15 милиона долара за кампанията на Джей Ди Ванс за Сената. Успехът му в Сената в крайна сметка му донесе вицепрезидентския пост. За Тийл това беше разумна дългосрочна инвестиция.

Идеите и идеалите на Тийл като това, че политиката трябва да даде свобода на корпорациите и технологичните компании, се отразяват и в политиката на американското правителство. Така например Ванс наскоро се оплака от закона на ЕС за цифровите услуги (Digital Services Act), по силата на който на социалната мрежа X е заплашена от глоба за милиони.

Източник: Дойче веле