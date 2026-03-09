Лиса Джерард от Dead Can Dance идва у нас със спектакъла "Гласовете на вятъра"

Световноизвестната австралийска певица Лиса Джерард (Lisa Gerrard), емблематичният глас на легендарната група Dead Can Dance и носителка на "Златен глобус" за музиката към филма "Гладиатор", пристига в България за специално участие в премиерния концерт на проекта "Гласовете на вятъра" (Voices of the Wind) по идея и музика на композитора Петър Дундаков. Събитието ще се състои на 19 май 2026 г. от 19:30 ч. в зала 2 на НДК – Театър "Азарян".
Проектът ще има две премиери - в София на 19 май и в Солун на 23 май в Концертния комплекс "Мегаро Мусикис". Концертът събира на една сцена водещи български и международни артисти и изследва силата на човешкия глас като универсален музикален инструмент.
В концерта участват:
Лиса Джерард – легендарният контраалт на Dead Can Dance
Гергана Димитрова – солистка на "Мистерията на българските гласове"
Пламена Гиргинова – сопран
Христина Белева – гъдулка
Петър Миланов – китара
Камерният оркестър "Софийски солисти" с диригент Никола Петров
"Гласовете на вятъра" е международен концерт-спектакъл, който съчетава оркестрово звучене, вокално майсторство и мултимедия.
В проекта вятърът е метафора на музикалното движение – свободно преплитане на различни културни традиции и музикални езици. Всяка част от произведението представлява самостоятелна музикална "картина", а целият спектакъл се разгръща като непрекъснато звуково пътешествие.
Лиса Джерард има връзка с българската музикална сцена. Тя участва и в международно признатия албум "BooCheeMish" на "Мистерия на българските гласове", чийто музикален продуцент е Петър Дундаков. Проектът е представян на престижни сцени като Concertgebouw в Амстердам, Queen Elizabeth Hall в Лондон и на фестивала Primavera в Барселона.
Автор на специалната сценография и мултимедийна визия на концерта е Венелин Шурелов. Зала "Азарян" ще приеме ограничен брой публика – около 400 души, което превръща концерта в рядко интимна среща с музиката. Проектът се реализира с подкрепата на Столична община – Столична програма "Култура".
Билети ще откриете онлайн в мрежата на Eventim.