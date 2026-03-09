Правителството на Гюров:

ЦСКА е пред кадрова криза

ЦСКА се справи добре с това да се съвземе след шокиращата загуба от Септември София в 23-тия кръг на Първа лига. В следващите си два мача „армейците“ победиха Ботев Враца и Локомотив София – на хартия доста по-силни съперници от Септември. Но проблемът пред тях е друг. Те могат да се окажат без двама от най-силните си футболисти в момента, като това ще ги прати в кадрова криза. Става въпрос за Лумбард Делова и Мохамед Брахими.

Делова и Брахими са с по 4 жълти картона

Лумбард Делова си изкара 4-ти жълт картон от началото на сезона в Първа лига при победата с 2:0 над Локомотив София в столичното дерби. Така, при следващото официално предупреждение, което косоварят получи, той ще бъде наказан да пропусне следващия мач на ЦСКА. Същото се отнася и за Мохамед Брахими, който натрупа 4 жълти картона още преди срещата с Локомотив, но успя да се опази от 5-ти. Така и двамата ще са налични за предстоящия сблъсък с Лудогорец в събота, 14 март. Срещата ще се проведе на „Хювефарма арена“ от 17:45 ч.

Мохамед Брахими и Лумбард Делова

Бруно Жордао има 7 жълти картона

Към момента с най-много картони в ЦСКА е Бруно Жордао. Той има цели 7 официални предупреждения на сметката си, като вече изтърпя първото си наказание. При следващи две провинения, той ще бъде наказан да пропусне два мача. В срещата с Локомотив София той отново беше капитан на „армейците“ в отсъствието на Иван Турицов и Адиран Лапеня. След гостуването на Лудогорец, за ЦСКА предстои домакинство на Добруджа на 22 март, неделя, от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Николай Илиев
