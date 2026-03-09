"Напредъкът е незначителен, мамим върховния главнокомандващ": Руски военен блогър скубе коси, докато Зеленски се хвали с нови успехи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили са освободили до 435 квадратни километра от окупираната от Русия територия в южната част на страната и са осуетили усилията на армията на диктатора Владимир Путин да организира офанзива там, заяви украинският президент Володимир Зеленски на 8 март. Изявлението му касае периода, в който украинските части преминаха в контрадействия в областите Запорожие и Днепропетровск, където напредъкът на Русия е спрял.

„В южната част на страната ни през последния месец и половина (Въоръжените сили на Украйна - бел. ред.) проведоха редица важни действия в областта на отбраната и в някои области на настъплението“, заяви Зеленски по време на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Роб Йетен в Киев. „Действията бяха насочени изключително към осуетяване на плановете на Руската федерация. Смятаме, че бяхме доста успешни – възстановихме контрола над около 400-435 километра".

Зеленски призна, че условията на бойното поле остават трудни, но изрази предпазлив оптимизъм. „Но ще кажа това, много предпазливо, всички са по-позитивно настроени, отколкото бяха в края на 2025 г.“, заяви той.

Още: Промяна на играта в Украйна? Русия "убива американци", а ѝ свалят санкциите. "Мозъкът на Путин" с конспирация за война НАТО-Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Основните цели на Русия са пълното завладяване на източните области Донецк и Луганск в Украйна, повтори президентът. Макар че през зимата напредъкът на руската армия на изток се забави, офанзивата в Донбас все още продължава. „Техните планове не са се променили, те се отлагат поради факта, че не са в състояние да ги осъществят с наличните им средства и сили и поради действията на нашите въоръжени сили“, заяви Зеленски.

Снимка: president.gov.ua

През есента на 2025 г. руските войски започнаха да напредват с по-бързи темпове в южната част на Украйна, печелейки територия в района на фронтовата линия, където се срещат областите Запорожие и Днепропетровск. Оттогава насам този район остава най-нестабилната част от фронтовата линия. Точното измерване на контрола, загубата и печалбата на територия по фронтовите линии става все по-трудно, тъй като оспорваната „сива зона“ между украинската и руската територия се разширява. Някои украински напредъци, проследени от отворени източници, представляват разширени операции по прочистване, а не превземане на руските отбранителни линии. През това време руските сили продължават да печелят територия в Донецка област, плащайки висока цена в човешки жертви за всеки завзет квадратен километър.

В този контекст - рускиня снима местно гробище в Николск, на което са погребани руски военни, публикува клипа и не можеше да повярва на очите си. „Момичета, виждала съм такова нещо само в TikTok! Какъв кошмар, горките“, коментира потребителката.

😏 A Russian woman arrived at the cemetery and couldn’t believe her eyes



“Girls, I’ve only seen this on TikTok! What a nightmare, poor things,” — she films the fresh graves.



And it could have been just one Putin lying there... pic.twitter.com/MjnNkEs277 — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026

Още: Тръмп отива на крака в Киев да иска дронове-прехващачи. Зеленски: "Вие нямате карти"

По-рано, на 21 февруари, Зеленски заяви, че украинските сили са освободили 300 квадратни километра територия в „контраофанзивна“ операция. Украинският главнокомандващ ген. Олександър Сирски съобщи на 2 март, че украинските сили са превзели повече територия през февруари 2026 г., отколкото руснаците са успели да окупират през същия период. В месечния си обзор на събитията на фронта украинската мониторингова група Deep State отчете загуба на 126 квадратни километра украинска територия през февруари, което е най-ниската стойност от лятото на 2024 г., отчита Kyiv Independent.

Украйна е получила едва 600 ракети прехващачи Patriot за 4 години война

Междувременно Украйна продължава да се опитва да пази небето си въпреки ниските като количество доставки на способности за противовъздушна отбрана. Страната е получила само около 600 ракети прехващачи за системите Patriot за четири години война срещу Русия, заяви съветникът на Зеленски Дмитро Литвин пред The New York Times. Думите му дойдоха в контекста на новината, че Украйна ще изпрати дронове прехващачи и експерти, които да пазят американските военни бази в Йордания по време на войната в Близкия изток: Ще дават акъл за справяне с иранските дроновe: Украински експерти заминават за Близкия Изток.

В същото време, според Зеленски и европейския комисар по отбраната Андриус Кубилиус, в първите дни на войната в Иран миналата седмица страните от Близкия изток са използвали над 800 ракети Patriot, за да се противопоставят на над 2000 ирански дрона и повече от 500 балистични ракети. Войната в Иран може да прекъсне доставките на отбранителни оръжия, от които Украйна се нуждае отчаяно. Киев е предложил да размени своите прехващащи дронове със страните от Близкия изток за по-мощни системи, необходими на Украйна за противодействие на руските балистични ракети.

В началото на руската инвазия Украйна от време на време използваше скъпи ракети Patriot, за да сваля дронове "Шахед", но това бързо се оказа нерентабилно - производството на един такъв дрон струва до 50 000 долара, докато един прехващач Patriot е на цена над 3 милиона долара. Въпреки това тези ракети са в недостиг.

Още: Заради иранските удари: Възможностите и условията на Украйна да помогне на арабските страни

Зеленски заяви отделно, че Нидерландия ще предоставя 3 милиарда евро годишно и ще инвестира в програмата PURL за закупуване на ракети за противовъздушна отбрана на Украйна. Двете страни също така се споразумяха да разширят съвместното производство на оръжие. Програмата PURL е инициатива, по която страните от НАТО и техни партньори купуват американски оръжия и ги предоставят на Украйна в защитата ѝ срещу руската агресия.

Zelensky said the Netherlands will provide €3 billion annually and invest in the PURL program for air defense missile procurement, following talks with the new Dutch PM in Kyiv. The two countries also agreed to expand joint weapons production. #Ukraine pic.twitter.com/WcyfFNBjX4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2026

Още: Може ли Украйна да получи британски хеликоптери за операции срещу дронове?

Същевременно от Киев коментираха сравнението на Доналд Тръмп от декември, когато той оприличи Володимир Зеленски на П. Т. Барнъм - легендарния американски шоумен и търговец, който популяризира цирка. Барнъм се счита за първия шоубизнес милионер, затова републиканският президент на Щатите намекна, че украинският лидер е получил милиарди долари помощ от САЩ. Сега украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина каза във връзка с тези думи, че Киев оценява отношенията си със САЩ „по действията“, и отбеляза, че все още съществува механизъм, чрез който Украйна може да получи достъп до американско военно оборудване. „Ние сме силна страна, ние сме силен народ. Преживели сме толкова много, че няколко думи не са нещо, което наистина може да ни разсее“, заяви Стефанишина в телевизионно интервю.

After President Trump compared Ukrainian President Zelenskyy to PT Barnum, Ukrainian Amb. to the U.S. Olga Stefanishyna says Ukraine is assessing its relationship with the U.S. “by actions,” noting that “there is still a mechanism where Ukraine still can get access to American… pic.twitter.com/q1aoDbf5Ei — Face The Nation (@FaceTheNation) March 8, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Увеличаване на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна отчита украинският генщаб, но броят на сраженията е далеч от дните на най-свирепи сблъсъци на фронта. На 8 март са станали 130 бойни сблъсъка, с 9 повече на дневна база. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 264 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 10 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3601 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 87 нагоре. Руската армия е използвала цели 9468 FPV дрона, след като в предходното денонощие бе отбелязан нов рекорд във войната в това отношение - 9837, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 22 руски пехотни атаки, твърдят от ВСУ, а в спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 5 нападения на армията на Путин. Останалите две направления от фронта с двуцифрен брой сражения за 24 часа са Константиновското и това при Гуляйполе - по 19. Към крепостния пояс на Украйна в Донецка област е имало общо 10 нападения - 8 в Славянското и 2 в Краматорското направление.

Ukraine's 208th Anti-Aircraft Missile Brigade is destroying Russian Shahed drones using AGM-114 Hellfire missiles. #Ukraine pic.twitter.com/HnFqA6GpKH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2026

Украински официални лица потвърдиха прехвърлянето на елементи от морската пехота на руската армия в посока Гуляйполе, както ви съобщихме във вчерашния обзор - по оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW): Тръмп пак е в задънена улица за мира в Украйна. Руснаците с повтарящ се ход на фронта, показващ огромна дилема (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украинска бригада, действаща в тази посока, съобщи, че части от 40-а отделна морска пехотна бригада от Тихоокеанския флот на Русия се сражават в направлението при Гуляйполе. Геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+), публикувани на 7 март, потвърдиха доклада и показаха украински сили, нанасящи удари по елементи от 40-а морска пехотна бригада в Оленоконстантиновка (северозападно от Гуляйполе). Тези руски сили са пристигнали от Покровското направление и от тактическата зона около Добропиля в Донецка област, придвижвайки се до границата между Днепропетровска и Запорожка област. Това вероятно е в отговор на последните украински постижения в посоките Олександровка и Гуляйполе.

На 8 март руската 40-а морска пехотна бригада проведе ограничена механизирана атака в посока Гуляйполе. Геолокализираните кадри показват украинските сили, отблъскващи нападението. Украинската бригада, която отблъсна атаката, съобщи, че елементи от 40-а морска пехотна бригада са провели щурма с танк, бронирана бойна машина и две ATV-та източно от Гуляйполе, по маршрута Малиновка- Залени Хай - Гуляйполе. Руските сили наскоро дадоха приоритет на провеждането на прониквания с малки групи пехота и рядко провеждат механизирани атаки. От ISW последно са наблюдавали малки механизирани атаки в южната част на Покровск и Купянск, съответно на 5 и 9 февруари. Междувременно тръстът отбелязва, че на 8 февруари не са засечени никакви потвърдени напредъци на фронта нито на украинските сили, нито на руските.

The 225th Assault Battalion and Magyar's Birds wiped out a Russian 40th Naval Infantry Brigade column near Hulyaipole with "General Chereshnia" drones. pic.twitter.com/B6pmGiSec7 — WarTranslated (@wartranslated) March 8, 2026

Още: Американски топ генерал разкри голяма грешка на САЩ във войната на Русия срещу Украйна

За мъките на руските сили на фронта признава военнопропагандният Telegram канал "Два майора". В дневния си обзор на събитията той посочва, че в северната част на Харковска област се водят "продължителни и кървави" сражения. "Това, което някога беше решителна офанзива, с цел да се изтласка врагът от границата, се превърна в ежедневно клане в района на Вовчанск и още на юг. Според официални данни напредъкът е 100-300 метра на ден, което означава, че от оперативна гледна точка той е незначителен. Ожесточените сражения продължават".

"Купянск остава болезнена тема, което всички разбират, но е взето решение ситуацията да се представя като неутрална. В посока Славянск се водят сражения на запад от Северск за достъп до пътища и села по пътя към Славянск. Малко повече на север продължителните и кървави сражения близо до Красни Лиман създават условия за повторно превземане на града, който беше изоставен от руските въоръжени сили, но е малко вероятно това да стане веднага", пише руският източник и добавя: "Като цяло е изключително интересно да се види какви ще бъдат бъдещите последствия за всеки командир на войскова група. Оценката е една и съща: измама на върховния главнокомандващ. Или по-скоро опит за такава".

Още: Русия заплаши Финландия и заговори за чл. 5 на НАТО по оста Орбан-Зеленски

Война на ракети и дронове: Украйна порази химически завод, ПВО, руски кораб, склад за боеприпаси и още

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта на 8 срещу 9 март 163 украински безпилотни летателни апарата - 54 региона на Брянск, 47 над анексирания Крим, 16 в региона на Краснодар, 11 в региона на Калуга, 8 в региона на Новгород и 5 в региона на Белгород. Още четири безпилотни летателни апарата са унищожени над Черно море и в област Смоленск, по три в областите Воронеж и Адигея, по два в област Ростов и над Азовско море и по един в областите Астрахан, Волгоград, Орел и Твер.

Във Велики Новгород, административния център на Новгородска област, украинските въоръжени сили атакуваха химически завод, принадлежащ на компания "Акрон", потвърди анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA на база на данни от отворени източници. Сутринта на 9 март регионалният губернатор Александър Дронов съобщи, че осем дрона са били свалени над Новгородска област. Местни жители публикуваха кадри от атаката срещу химическия завод, а анализът показва, че на снимката се вижда именно обектът на "Акрон" в пламъци. Кадрите са направени от улица „Санкт-Петербургская“, на 6-6,5 километра от завода. Обектите на снимката се намират в посока към завода.

Още: Украйна подпали руско нефтохранилище и пак спря тока на Белгород с мощна въздушна атака (ВИДЕО)

"Акрон" е производител на минерални торове и промишлени продукти. На уебсайта на завода се посочва, че той произвежда широка гама от азотни и комплексни торове, както и промишлени продукти. Продуктите на компанията включват амониев нитрат, чиито компоненти могат да се използват както за граждански, така и за военни цели. Химическият завод е бил атакуван и преди, през декември 2025 г. Според източници на ASTRA ударите тогава са прекъснали работата на пет производствени съоръжения на "Акрон".

"Акрон Груп" притежава и химическия завод Дорогобуж в Смоленска област, който украинските въоръжени сили атакуваха в нощта на 25 февруари. Според известните в публичното пространство данни при атаката са загинали седем души, включително двама спасители.

Снощи ПВО е била активна и над Сочи в Краснодарския край на Русия, и то през цялата вечер. Местните жители съобщават за щети по сгради от падащи отломки. Летището в Сочи бе затворено заради нападенията. В Темрюк започна да бушува голям пожар, вероятно в нефтения терминал.

Air defenses have been active over Sochi, Russia, all evening. Locals report damage to buildings from falling debris. https://t.co/8lIqrQEC9U pic.twitter.com/GmROFzJl1R — WarTranslated (@wartranslated) March 8, 2026

Sochi airport has closed again as Ukraine's drone attack on Russia's Krasnodar region continues, with over 50 flights already cancelled. A large fire is burning in Temryuk, possibly at the oil terminal. #Ukraine pic.twitter.com/ywufWZCGCw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2026

Украинските въоръжени сили нанесоха и мощен удар по руски цели на окупирания полуостров Крим, унищожавайки три ракетни системи „Панцир“, десантен кораб и база за безпилотни летателни апарати „Орион“. Руският високоскоростен десантен кораб „Проект 02510 BK-16“ беше "успешно унищожен от военноморските сили и средства в Новоозерни", твърдят военните.

Украинските сили вероятно са продължили кампанията си и за удари от средно разстояние срещу военни обекти в окупирания град Донецк на 8 март. Геолокализирани кадри и изображения, публикувани вчера, показват колони от дим и отломки на мястото на няколко сгради в северозападната част на Донецк, близо до завода „Точмаш“.

Анализатори на данни от отворени източници (OSINT) и медийни източници съобщиха, че украинските сили са нанесли удар по склад за боеприпаси в завода, и потвърдиха местни съобщения, че в района е имало масивни експлозии, включително вторична детонация. Все още не може да се направи независима оценка, отчитат от ISW.

Генералният щаб на Украйна съобщи, а геолокализирани кадри потвърдиха, че украинските сили са нанесли ракетен удар с тактически ракетни системи ATACMS/SCALP-EG срещу руска база за изстрелване на дронове "Шахед" в близост до летището на град Донецк на 7 март. Заводът „Точмаш“ се намира югозападно от летището.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта са свалили или неутрализирали 161 безпилотни летателни апарата. Руските въоръжени сили са изстреляли две балистични ракети „Искандер-М“, както и 197 дрона „Шахед“, „Гербер", „Италмас“ и други видове. Свалените дронове са в северната, южната и източната част на страната. Двете ракети и 36 безпилотни летателни апарата са били засечени да поразяват осем места, има и паднали отломки от свалени дронове на едно място.

Още: Орбан поставя капани: Как Зеленски си изпусна нервите