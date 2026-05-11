Стармър се бори за оцеляване във Великобритания

На последните местни избори през 2022 г. Зелените успяха да спечелят само две места в Източен Лондон - едното място спечели Зоуи Гарбет в Далстън. Тази година ситуацията е съвсем различна - Гарбет става кмет на община Хакни, а Зелените събират най-много гласове в този район, който доскоро беше бастион на Лейбъристката партия, пише АРД. В Лондон Зелените отбелязват огромен успех и печелят стотици места в общинските съвети. Лидерът на британската Зелена партия Зак Полански уверено заяви, че "политиката, водена от две партии, е мъртва” и дори прогнозира, че Зелените ще заменят Лейбъристката партия.

Десните популисти печелят работническите квартали

Не само Зелените печелят в градските общини и университетските градове. В Северна Англия десните популисти на Найджъл Фараж - Reform UK, печелят стотици места в местните парламенти - най-вече в работническите квартали. Фараж вече говори за "историческа” политическа промяна. Лидерът на популистката партия отбеляза също, че е постигнал и друг успех - да привлече към партията си райони, които са управлявани от лейбъристите практически от Първата световна война насам.

Reform UK печели дори в Есекс - общината, от която е лидерката на Консервативната партия Кеми Баденок. Консерваторите успяха да вземат от лейбъристите Уестминистър - в сърцето на Лондон, където е и парламента. Баденок твърди, че партията ѝ преживява ренесанс, въпреки че загубите за консерваторите изобщо не са за подценяване.

Най-големият губещ определено е премиерът на Великобритания Киър Стармър - лейбъристите, които изгубиха местата си в общинските съвети из цяла Великобритания сега обвиняват тъкмо Стармър за ситуацията. Той има изключително ниско одобрение сред британците, а някои дори го "мразят”, казва политическият журналист от британската ITV Робърт Пестън.

Обвинения и гласове за оставка

Стармър е под сериозно напрежение - икономическата ситуация в страната е лоша, а цените се повишават, пише АРД. Начинът, по който премиерът се справи със скандала с Питър Манделсън - назначен за посланик във Вашингтон, въпреки че се е знаело, че е бил свързан с Джефри Епстийн, създаде още повече проблеми за Стармър. Министър-председателят получи тежки обвинения - че е слаб лидер и е демонстрирал грешна преценка.

След тези катастрофални резултати на изборите, напрежението става още по-голямо за Стармър. Лявото крило на Лейбъристката партия и някои профсъюзи вече открито искат оставката му, отбелязва германската обществена медия. Кабинетът на премиера не е оттеглил подкрепата си от него, но политически анализатори смятат, че вече се водят дискусии дали партията може да се възстанови от това електорално поражение, ако Стармър остане начело.

Британският премиер многократно заяви, че няма намерение да се оттегля. Според него загубата на изборите не е причина да подава оставка, а мотивация. Стармър заяви, че няма намерение да подценява лошите резултати на партията си, но трябва да приеме предизвикателството, вместо да вкарва държавата в криза като подаде оставка. До следващите парламентарни избори има дълго време - те са чак през 2029 г. Букмейкърите в Англия вече предлагат залагания дали Стармър ще бъде свален - изглежда, че за британците това става все по-вероятен сценарий.

Искания за независимост от Уелс, Шотландия, Северна Ирландия?

Изборите в Шотландия и Уелс също демонстрират, че Лейбъристката партия е в много лоша позиция. Лидерката на местния парламент в Уелс - Елунед Морган, която е представител на лейбъристите, загуби мястото си. Националистическата "Партия на Уелс” и Reform UK са на първо и второ място. В Шотландия националистите печелят с голямо отстояние, макар и да не успяват да си осигурят пълно мнозинство.

В Северна Ирландия също управлява партията, която търси обединение на острова - "Шин Фейн”. Така и трите партии, които ще управляват в Уелс, Шотландия и Северна Ирлания, всъщност са били създадени с цел отделяне от Обединеното кралство, пише АРД. Това вероятно ще укрепи силите, които се застъпват за независимост – това може да стане особено интересно, ако в бъдеще в Уестминстър влезе английска националистическа партия като Reform UK.

Източник: Дойче веле