Заплашено ли е Каспийско море от изчезване?

Като дете Мариам прекарва много време край Каспийско море. Oт родния си град Рудсар в Иран през годините тя наблюдава как равнището на водата се променя. Понякога до такава степен, че веднъж през 1990-те придошлите води оставят роднините ѝ без дом.

Днес обаче ситуацията е съвсем различна. "Навлизам все по-навътре във водата, но тя стига само до коленете ми. За човек, който е израснал край водата, това е стряскащо", споделя Мариам.

Най-голямото езеро в света изчезва

И не става дума за аномалия - Каспийско море, което е най-голямото езеро в света, изчезва. Учените предупреждават, че водното равнище спада още от 1990-те и е малко вероятно тази тенденция да се обърне. Прогнозите сочат, че спадът може да достигне 21 метра.

"За да си представим мащаба, спад от 18 метра е повече от височината на шестетажна сград", казва Саймън Гудман, еволюционен биолог от Лийдския университет във Великобритания. "Такъв спад би имал значителни последствия както за екосистемите, така и за човешкото здраве, благосъстоянието и икономическата активност."

Няколко са основните фактори за намаляващите води. В Каспийско море, което граничи с Иран, Русия, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, се вливат няколко реки, но около 80% от водата в езерото идва от север през река Волга. Язовири, напоителни системи и други форми на управление на водните ресурси влияят от десетилетия върху количеството на притока. Гудман прогнозира, че в бъдеще ситуацията ще стане още по-сложна. "Прогнозите за останалата част от този век сочат, че продължаващото понижение на водните равнища ще бъде още по-силно повлияно от климатичните промени."

Главните причини

Поради вредните за климата емисии от изгарянето на нефт, газ и въглища температурите по света се повишават, което допринася и за по-силно изпарение на повърхността на Каспийско море. А тъй като валежите и притокът към басейна на Волга намаляват, Каспийско море губи повече вода, отколкото се влива в него.

Това ще има последствия за целия регион, обяснява Гудман. "Много пристанища около Каспийско море ще трябва да бъдат значително изкопани, за да останат достъпни за корабоплаването", казва експертът.

Риболовът също е засегнат. В плитките води на север той става все по-труден, а ако отдръпването на водата продължи, голяма част от северения басейн може напълно да пресъхне. Последиците вече се усещат и на юг по иранското крайбрежие.

Мариам разказва, че рибните пазари, които помни от едно време, днес са само бледа сянка. Тя е забелязала и други промени. "Бреговата линия, която помним от детството си, е много различна от тази, която виждаме днес", казва жената и дава пример с кафене, което някога се намирало на брега, а днес е разположено на няколко метра навътре в сушата.

Аралско море вече преминава през този катаклизъм

Каспийско море може да последва съдбата на Аралско море. Някога езерото, разположено между Казахстан и Узбекистан, е било едно от най-големите в света. Днес то е почти пресъхнало заради отклоняването на водите.

Това води не само до унищожаване на екосистемите и на източниците на прехрана - изчезващото езеро има и сериозни последствия за човешкото здраве заради токсичните прахови бури. "Каспийско море вече се намира в началото на този процес", предупреждава експертът от Лийдския университет Саймън Гудман.

Източник: Дойче веле