В Германия: 9 евро на час, 14 часа работа на ден. Как експлоатират куриерите

Заплащането на много куриери в Германия все още е под минималната работна заплата – въпреки съществуващите от години критики относно условията на труд в бранша. А много подизпълнители са подложени на огромен икономически натиск. Това показва проучване на икономическото предаване на германската обществена телевизия АРД "ПлюсМинус".

Как протича работният ден на един куриер?

Репортерите на изданието са придружавали 22-годишния разносвач на пратки от Румъния Джорджу*. Той започвал работа в седем часа сутринта – със сортиране на пакетите в склада на куриерската фирма DPD в малко градче в провинция Райнланд-Пфалц, след което качвал всичко в своя товарен микробус "Спринтер". Това му отнемало между три и четири часа. Чак след това тръгвал по адресите.

Шофьорът се движел по фиксиран маршрут, подпомаган от програма за планиране на маршрути. При разнасянето на пратките му се налагало едва ли не да тича, за да успее да достави навреме всичките 100 пакета за деня, разяснява АРД.

Под девет евро на час средно

Пред репортерите Джорджу признал, че работният му ден продължава много дълго: нерядко смяната му приключва едва след 17 или 18 часа, а понякога дори и след 19 часа. Плащат му обаче само за часовете, през които е на път - тоест времето, необходимо, за да натовари пратките на камиона, не се заплаща. А това означава, че често работи по 14 часа на ден. А средното заплащане излиза под девет евро на час. Важна подробност е, че Джорджу не е нает от DPD, а от подизпълнител.

Друг шофьор в друг район на DPD също разказва за дълги работни дни и много часове положен труд, които не му се заплащат. Имало дни, когато той се прибирал у дома чак в 22 часа.

Подобно работно време представлява явно закононарушение, казва пред АРД Тини Хобс от Синдиката на работещите в сферата на услугите Ver.di. Това важи за всеки работен ден, който надвишава десет часа. В трудовия договор, който двамата шофьори са подписали, фигурира седмично работно време от 37,5 часа и заплащане от 13,90 евро на час, колкото е уредената със закон минимална заплата. Но подизпълнителят не се придържа към това.

Подизпълнителят отказва коментар

От АРД са поискали обяснение от фирмата подизпълнител, тя обаче в последния момент е оттеглила съгласието си за интервю. Вместо това неин адвокат е уведомил редакцията, че няма да коментират обвиненията.

Социологът и професор по икономика Щефан Зел от Университета в Кобленц познава добре това поведение. Той описва пазара на труда в сектора на куриерските услуги като "Дивия Запад" на Германия. Според него там важи правото на по-силния, а по-слабият остава на заден план. "Минималната заплата е почасова и можете да я намалите само чрез измама с работното време, т.е. чрез неплатена извънредна работа, а това е обичайна практика в този сектор", казва Зел. По-добре изглеждат нещата при DHL, тъй като концернът наема сам повечето си шофьори.

Стая за четирима срещу 450 евро на месец и други трикове

Критиките не се отнасят само до заплащането на куриерите. Настаняването на шофьорите също е проблематично.

Така например един шофьор е показал на репортерите как живее в предложената му от подизпълнителя обща квартира – в стая с четири легла, за която Роберто* плаща по 450 евро на месец. Според него това са твърде много пари за едно легло в помещение, където няма място за личните му вещи. Парите му се удържат от заплатата, добавя АРД.

Щефан Зел определя това отношение към наеманите работници, всички от които са чужденци, за накърняващо човешкото достойнство. "Хората биват привличани в Германия с фалшиви обещания относно заплащането и условията на труд. Те идват тук, изцяло са на разположение на някакъв подизпълнител, обикновено не говорят нито дума немски, изпитват големи затруднения и се намират в несигурна ситуация", казва той.

Но това не е всичко. Други шофьори, с които екипът на АРД е успял да разговаря, разказвали, че освен това не получават цялата си заплата по банков път. Половината от нея била изплащана на ръка – пари в плик. Ще рече – на черно. Така шофьорите се превръщат в съучастници, уверява професорът по икономика.

Само за една от по-големите куриерски фирми в Германия (DPD) в цялата страна работят около 770 т.нар. системни партньори, т.е. подизпълнители. Част от тях от своя страна си сътрудничат с други подизпълнители. Така действителният брой на фирмите подизпълнители на DPD надхвърля 1000. Наетите от тях шофьори са около 11 000, става ясно още от публикацията.

Експлоатацията продължава

На този фон проф. Зел от Университета в Кобленц настоява германското правителство да задължи доставчиците на пакети като DPD сами да наемат шофьорите на трудов договор и да прекратят сегашната практика за използване на подизпълнители.

За същото настоява и Бундесратът (Горната камара на германския парламент), чието решение отлежава още от 2023 година. До този момент обаче Федералното министерство на труда не е предприело нищо в тази насока.

За шофьорите това означава, че тяхната експлоатация продължава.

Източник: Дойче веле