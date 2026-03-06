Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Виджам поне няколко престъпления на Стефка Костадинова! На ход е прокуратурата"

Виждам поне няколко състава на престъпления, осъществени от Стефка Костадинова: това каза генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов пред "Дарик". Думите са му по повод изявлението на председателя на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов, който направи шокиращо признание, че е подал искова молба срещу Общото събрание на БОК само и единствено заради Стефка Костадинова, а не поради лично убеждение.

Галин Димов заяви по-рано, че "ние единствено сме се съобразили с нейната молба на госпожа Костадинова да подадем жалба относно свикване на събранието и относно избора на госпожа Лечева". По повод това изказване, генералният секретар на БОК Данаил Димов заяви пред "Дарик": "Това не е ли абсурдно? И не е ли шокиращо това признание, което пък да подлежи на някаква санкция от тук нататък, според законите на Република България, в която живеем?"

"Стъпвайки на над 30-годишния си юридически опит, мога да кажа, че това е наистина шокиращо признание и то поставя нещата на съвсем друга плоскост. Но всъщност доказва нашето твърдение от самото начало, въпреки всички лъжи, изречени най-нагло от Стефка Костадинова, че няма нищо общо с делата. Ние твърдяхме, че всички дела са инициирани лично от нея и тя стои зад цялата каша, в която беше забъркан Български Олимпийски комитет", добави още Данаил Димов.

"Вече на ход трябва да дойде прокуратурата"

"Този човек просто е достатъчно нагъл и глупав да си го признае публично и това само потвърждава нашата теза. Но тези признания казвам, че поставят нещата на съвсем друга плоскост, защото така на разкритие с това самопризнание мога да кажа като юрист, че виждам поне няколко състава на престъпления, осъществени от Стефка Костадинова. И тук вече на ход трябва да дойдат съответните органи в лицето на прокуратурата да видят първо дали тя ще има смелостта да се самосезира от тези публично изнесени данни и да направи проверка или просто ще се разпъне отново чадър върху Стефка и действията ѝ", завърши генералният секретар.

Стефан Йорданов
