"Поредното активно мероприятие": Пеевски ще сезира прокуратурата заради сигнала от Теодора Георгиева

Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. Това обяви лидерът на ДПС Делян Пеевски във връзка със сигнала до правосъдното министерство на българския европрокурор Теодора Георгиева, в който е засегнато и неговото име.

Тя твърди, че срещу нея е упражнен натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

"За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата. Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината", посочва Пеевски.

"Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата ѝ с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите ѝ със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай "Петрохан" – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с "наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество", допълва лидерът на ДПС.

