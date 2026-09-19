Кариера, стрес и биологичен часовник: Точният момент да се говори за репродуктивното здраве

Едва 46% от младите хора в Европа познават факторите, които оказват влияние върху фертилитета. Това показват данните от мащабно европейско проучване на компанията "Мерк". На фона на тревожните демографски тенденции в България – застаряващо население и 6% спад на новородените през миналата година, експерти, лекари и пациентски организации алармират за необходимостта от ранна и навършена информираност за репродуктивното здраве още в училищна и студентска възраст.

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Според проучването младите европейци най-често посочват начина на живот (61%), възрастта (58%) и стреса (57) като основни фактори, но специалистите подчертават, че достоверната медицинска информация твърде късно достига до хората – обикновено едва когато възникне проблем.

Днешните младежи планират живота си комплексно, съчетавайки образование и кариера, затова е важно да разполагат с надеждни знания отрано, без това да им вменява излишен натиск. От Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСЗР) допълдоха, че българската репродуктивна медицина е на изключително високо ниво, а около 6% от бебетата у нас вече се раждат след инвитро процедури. Въпреки това специализираната информация и възможностите за подкрепа все още не достигат достатъчно ефективно до младото поколение.

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По време на дискусията лекари, психолози и представители на пациентски организации като фондация „Искам бебе“ и сдружение „Зачатие“ обърнаха внимание и на други важни аспекти. Сред тях са необходимостта да се разграничават медицинските факти от митовете в социалните мрежи, преодоляването на схващането, че репродуктивното здраве е изцяло „женска тема“, както и справянето с психологическия натиск и несигурността около семейното планиране.

Обединяващата теза на форума е, че навременното знание дава свобода на избор, като позволява на младите хора да се грижат за здравето си информирано и без страх.