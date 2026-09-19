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Четири минути лудост и нищо повече: Арда не успя да пречупи Черно море, но влезе в Топ 5

19 септември 2026, 20:51 часа 803 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/pfc.chernomore.varna
Четири минути лудост и нищо повече: Арда не успя да пречупи Черно море, но влезе в Топ 5

Отборите на Арда и Черно море не излъчиха победител в Кърджали. Двата тима завършиха наравно 1:1 в мач от десетия кръг на Първа лига. Първото полувреме премина почти без никакви ситуации пред двете врати. Ситуацията се промени през втората част. "Моряците" изплуваха напред в резултата в 70-а минута, но радостта им не продължи дълго, тъй като секунди по-късно допуснаха изравнително попадение. В края на мача гостите останаха с човек по-малко на терена. Така Арда измести Ботев Пловдив на 5-а позиция във временното класиране, докато варненци остават 12-и.

Без победител между Арда и Черно море

Срещата започна равностойно и без много голови положения. Най-опасната ситуация през първото полувреме дойде в 22-а минута и се разви в наказателното поле на "моряците". Преслав Бачев бе много близо до това да изведе Арда Кърджали напред в резултата, но изстрелът му бе спасен от вратаря на варненци Дамян Христов. През останалата част от времето двата тима не успяха да предложат нищо интересно в предни позиции. Така Арда и Черно море се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Арда Кърджали Черно море

Ситуацията се промени из основи от самото начало на второто полувреме. Георги Лазаров преодоля защитата на "небесносините" и подаде на Мохамед Аши, но Димитър Велковски се намери решително и предотврати удар към вратата. В 68-ата минута домакините стигнаха до най-чистото си положение, след като Станислав Иванов излезе сам срещу вратаря и стреля, но Христов успя да отклони топката в гредата. Този пропуск бе наказан скоро от Черно море. В 70-а минута кълбото се оказа в Георги Лазаров след разбъркване в наказателното поле и рикошет, а той не пропусна да се разпише от близка дистанция. Само четири минути по-късно обаче Антонио Вутов осигури точката за Арда с попадението си за 1:1. В 87-а минута гостите останаха с човек по-малко, тъй като Живко Атанасов получи втори жълт картон. За "небесносините", които записаха две поредни загуби преди това, предстои среща с Лудогорец, докато "моряците" ще играят с Левски след паузата.

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ПФК Черно море Първа лига Арда Кърджали
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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