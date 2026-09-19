Иран отново търси Тръмп за преговори за мир

Иран е предал условия за възобновяване на преговорите и прекратяване на войната на САЩ чрез Катар, заяви секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в интервю за "Ал Джазира".

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По думите му, за да има мир, Техеран изисква прекратяване на военните действия "на всички фронтове", размразяване на иранските активи в чужбина и премахване на морската блокада. Резаи заяви, че тези условия вече са предадени на Вашингтон чрез Катар и Иран очаква отговор от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Резаи също така заяви, че Иран е заинтересован от прекратяване на военните действия между Саудитска Арабия и хутите в Йемен и смята, че самите хути също търсят споразумение с Рияд. И на фона на тези думи, пореден пожар в Саудитска Арабия след атака на хутите - гори пореден склад за гориво и то до летище в Рияд:

❗️ Riyadh under attack: fuel tanks are burning near the airport



A major fire broke out at a fuel facility near King Khalid International Airport in Riyadh.



Saudi authorities have not yet identified who carried out the attack or said what exactly struck the facility.



The… pic.twitter.com/AGRmP2oPoc — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2026

Реториката на Резаи е доста интересен обрат и то предвид новини от тази седмица, че Китай е почнал да оказва натиск на Иран, специално и по въпроса с хутите, които са считани за прокси сила на иранците.

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