Алекс Николов за събиране с брат си Мони в един тим: Не е сигурно, но до дни ще разберем

Волейболната звезда на България Алекс Николов коментира възможността за събиране със своя брат Симеон в Лубе Чивитанова. Такива спекулации се появиха в световните и в българските медии. По-големият син на Владимир Николов заяви, че сделката за преминаване на разпределителя от Локомотив Новосибирск в италианския клуб не е сигурна, но до дни ще се разбере бъдещето на Мони. Алекс призна, че предпочита да играе рамо до рамо с брат си, а не срещу него.

Алекс: Предпочитам Мони да е от моя отбор, а не срещу мен

"Още нищо не е сигурно. Не се случват толкова предварително нещата в света на спорта - особено за такива големи трансфери. Чакаме някакво потвърждение. В близките дни ще стане по-ясно бъдещето на Мони. Не знаем как ще е да играем заедно в клубен отбор. Различна е динамиката, усещането спрямо национлания отбор. Ще видим. Може да се караме, да не си паснем", заяви Алекс Николов пред bTV Спорт.

"Където и да отиде да играе, ще се представи супер. Той много талантлив, много трудолюбив. Където и да играе, ще се представи супер. Разбира се, предпочитам да е от моя отбор, отколкото от друг. Ние от 5-6 години въобще не сме заедно. Събираме се в националния тим. Докато не беше в мъжкия отбор, не се виждахме по цяла година. Надявам се да станат нещата с Лубе, за да сме заедно", допълни той.

"Гласуванията не ги следя. Със сигурност Спортист на годината е приз, който бих се радвал да спечеля. Има и други атлети, които са печелили... Ние все пак станахме втори. Има спортисти като Ивет, като Карлос. Ще видим какво са гласували журналистите", завърши волейболната ни звезда.

