Българските "лъвици" се бориха "мъжки", но допуснаха поредна загуба в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България по волейбол допусна още едно поражение в Лигата на нациите. "Лъвиците" отстъпиха с 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 26:28) на Канада. Това е трета поредна загуба за тима ни през втората седмица и общо шеста през целия турнир. Само с една победа в актива си българките заемат последната позиция в класирането. Ден по-рано те отстъпиха и на домакините от Тайланд с 0:3.

България отстъпи и на Канада в Лигата на нациите

Канада поведе от самото начало и почти не изпусна преднината си до самия край на първия гейм. Отборът на "кленовите листа" поведе с 5:2, но "лъвиците" успяха да наваксат изоставането си и да стигнат до равенство при 6:6. След това канадките дръпнаха напред в резултата и поведоха с 11:7. След това те поддържаха аванса си между 4-5 точки и в крайна сметка спечелиха убедително първата част с 25:17.

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Оспорвани геймове

Вторият гейм също започна по-силно за Канада, която дръпна с 6:1. "Лъвиците" обаче успяха да се върнат в мача и поведоха с 8:6. Впоследствие те пак поизостанаха, но успяха да изравнят резултата при 20:20 след атака на Мирослава Паскова. След това тимът ни поведе, благодарение на втора поредна атака на Паскова, а удар в аут на Алекса Грей осигури 22:20 за българките. Канадките успяха да изравнят резултата при 23:23, но "лъвиците" показаха хладнокръвие и спечелиха втората част с 25:23.

Третият гейм започна много равностойно, като двата тима вървяха заедно до 10:10. След това "лъвиците" поведоха и задържаха преднината си до 21:17, но канадките се съвзеха и изравниха. Равенството се запази до 23:23, но силно представяне на Канада в края им спечели третия гейм. Четвъртата част също започна равностойно до 6:6. След това "кленовите листа" поведоха с 11:8, а след това увеличиха аванса си до 15:11. Българките изравниха за 17:17, но Канада се откъсна на две точки при 21:19. После двата тима си размениха няколко точки и се стигна до 24:24. Мощна атака на Калина Венева и националките стигнаха до геймбол при 26:25. Мира Паскова обаче атакува в аут и 26:27. В крайна сметка блокада на Кийра Ван Рийк донесе победата на Канада с 28:26 в четвъртата част и в мача с 3:1 гейма.

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