Черната серия на България в Лигата на нациите продължава

Женският национален отбор на България по волейбол допусна поражение във втория си двубой от втората седмица на Лигата на нациите. "Лъвиците" загубиха от състава на Тайланд с 0:3 (22:25, 20:25, 17:25) в Банкок. Това е второ поредно поражение за момичетата на Марчело Абонданца за седмицата, след като в първия си двубой отстъпиха на бронзовия медалист от последните три издания Полша с 0:3 гейма. Така след шест изиграни срещи България е само с една победа. За "лъвиците" предстои двубой с Канада, който ще се изиграе в петък, 19 юни, от 16:30 часа.

България загуби и от Тайланд

България излезе в състав от Лора Славчева, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Борислава Съйкова, Микаела Стоянова, Дарина Нанева и либеро Мила Пашкулева. В защита на мястото на Пашкулева се включваше капитанът Жана Тодорова. Тимът ни започна по-силно и поведе с 2:0 в началото на двубоя, след което задържа преднината си до 9:4. Тайланд се съвзе и сведе изоставането си до 9:8. След това "лъвиците" отново се откъснаха в резултата и поведоха с 19:13. Шест поредни точки намалиха изоставането на домакините и се стигна до равенство 19:19, а след това и до 22:22. Отборът на Тайланд се мобилизира в края и спечели гейма с 25:22.

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Втората част започна идентично, като българките поведоха с 5:2, но впоследствие се стигна до равенство 6:6. Този път Тайланд взе инициативата и направи три поредни точки. България изравни резултата при 13:13, но след това домакините поведоха с 18:15. До края на гейма Тайланд показа по-добри действия и спечели втората част с 25:20. Третата част започна в полза на домакините, които поведоха с 4:1, а след това продължиха да увеличават аванса си. Националките намалиха до 10:11 и 11:12, но последва нова силна серия на тайландките. До края на гейма "лъвиците" отбелязаха само още 4 точки за крайното 24:16 в полза на Тайланд.

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