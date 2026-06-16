Признание: Поставиха Александър Николов над всички в Лигата на нациите

Волейболната звезда на България Александър Николов получи голямо признание за силното си представяне в първия кръг на Лигата на нациите. Той бе определен за "Играч на седмицата" след изиграването на първите четири мача на бразилска земя. Признанието идва, след като Николов бе основният двигател за играта на България, помагайки за победите над Иран и Аржентина.

Алекс Николов е "Играч на седмицата" след първия кръг в Лигата на нациите

Посрещачът на италианския Лубе Чивитанова бе най-резултатният волейболист след първите четири кръга с 96 точки, като 87 от тях дойдоха в атака. Особено силно бе представянето на Алекс в мача с Иран, когато не остави шансове на противника. В този мач синът на Владо Николов бе безупречен на начален удар, в атака и на блокада, като респектира силния отбор на Иран, който преди година победи "лъвовете" с 3:0.

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Припомняме, че Алекс Николов бе изключително силен и на Световното първенство 2025 във Филипините, помагайки на България да стигне до сребърните медали. Той заслужаваше и наградата за "Най-полезен играч", която обаче отиде за играч от отбора на световния шампион Италия. Тогава Николов се задоволи с отличието за най-добър реализатор в турнира, като доминираше както в атака, така и на блокада.

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