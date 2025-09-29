Да забършеш сълзите на съперника: Уникалният жест от финала и думите на Анцани към Колев (ВИДЕО)

Финалът на Световното първенство по волейбол остави изключителни емоции за България - както на паркета във волейболната зала във Филипините, така и по площадите на безброй населени места у нас. Загубата на националния ни отбор от Италия с 1:3 бе болезнена, тъй като историческата първа световна титла бе на само една крачка разстояние. Но в същото време трябва да се отбележи, че България бе с най-младия отбор на шампионата, а всичко за тези момчета тепърва предстои.

Жестът на Симоне Анцани към Дамян Колев

Един момент непосредствено след финала прикова вниманието на българските и световните медии. В социалните мрежи се въртят кадри от един уникален момент покрай мрежата, когато двата тима преминаха, за да се поздравят. Симоне Анцани от отбора на Италия направи изключителен жест, след като се спря при плачещото ни либеро Дамян Колев, хвана го за главата и му каза успокоителни думи, като дори забърса сълзите под очите му.

Невероятната постъпка на Анцани придоби голяма популярност, а сега стана ясно и какви точно са били думите на италианската волейболна звезда към Колев. "Вашият път тепърва започва", казал Анцани на либерото на България, като думите му бяха цитирани от президента на Българската федерация по волейбол Любо Ганев пред NOVA.

Ето и какво още каза Любо Ганев за невероятното представяне на националния отбор по волейбол.

Davanti a Simone Anzani ci dobbiamo solamente inchinare



Tutti quanti



🥹#italvolley #ItaliaBulgaria pic.twitter.com/QqWoMm2UcM — Narduzzi Luca (@ell3nne) September 28, 2025