"Сговорна дружина и планина повдига": Любо Ганев за успеха на волейболистите

Когато всички работим заедно, когато имаме една цел и гледаме в една посока, нещата могат да се случат. Доказателството е налице. Волейболът е колективен спорт. Ако не сме заедно, ако всеки не върши задачата си, ако всяко колелце не е на мястото си, няма как машината да работи. Тези принципи ние ги практикуваме и в живота, защото знаейки, че "сговорна дружина и планина повдига", трябва да си помагаме и трябва да бъдем обединени. Това коментира президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев в ефира на Нова телевизия.

"Нашите волейболисти усещаха тази огромна подкрепа от хилядите българи, които бяха пред екраните и по площадите и радвам се, че успяха да ни зарадват", добави той.

Ганев сподели, че е говорил с момчетата веднага след мача. "Казах им, че вече всички имаме цел и знаем какво трябва да правим на следващото Световно първенство. То е през 2027 г. Дори се пошегувах с тях, че те искат още първата година да станат световни шампиони, а какво тогава ще правят следващата година. Аз как ще ги мотивирам да играят", казал им той в кръга на шегата.

Според него такива мачове, на такива състезания, на такива финали се печелят със сила и повече рискове. "Така че опитът на италианците си оказа влиянието. Но за нас това е още един стимул, че трябва да знаем както да правим. Тези момчета знаят какво трябва да правят, а ние сме с тях", каза Ганев.