Войната в Украйна:

"Сговорна дружина и планина повдига": Любо Ганев за успеха на волейболистите

29 септември 2025, 09:09 часа 224 прочитания 0 коментара
"Сговорна дружина и планина повдига": Любо Ганев за успеха на волейболистите

Когато всички работим заедно, когато имаме една цел и гледаме в една посока, нещата могат да се случат. Доказателството е налице. Волейболът е колективен спорт. Ако не сме заедно, ако всеки не върши задачата си, ако всяко колелце не е на мястото си, няма как машината да работи. Тези принципи ние ги практикуваме и в живота, защото знаейки, че "сговорна дружина и планина повдига", трябва да си помагаме и трябва да бъдем обединени. Това коментира президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: "Лъвовете" са световни вицешампиони! България се бори мъжки, но се преклони пред действащия шампион

"Нашите волейболисти усещаха тази огромна подкрепа от хилядите българи, които бяха пред екраните и по площадите и радвам се, че успяха да ни зарадват", добави той.

Ганев сподели, че е говорил с момчетата веднага след мача. "Казах им, че вече всички имаме цел и знаем какво трябва да правим на следващото Световно първенство. То е през 2027 г. Дори се пошегувах с тях, че те искат още първата година да станат световни шампиони, а какво тогава ще правят следващата година. Аз как ще ги мотивирам да играят", казал им той в кръга на шегата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Имаше много сълзи от радост": Майката на капитана на волейболния ни тийм Алекс Грозданов

Според него такива мачове, на такива състезания, на такива финали се печелят със сила и повече рискове. "Така че опитът на италианците си оказа влиянието. Но за нас това е още един стимул, че трябва да знаем както да правим. Тези момчета знаят какво трябва да правят, а ние сме с тях", каза Ганев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Волейбол Национален отбор по волейбол световно първенство по волейбол Любо Ганев
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес