25 септември 2025, 18:13 часа 248 прочитания 0 коментара
Архитектът на волейболния подвиг на България: Подобрявахме се ден след ден, крачка по крачка

Старши треньорът на националния отбор на България по волейбол - Джанлоренцо Бленджини, даде своето мнение след фамозната победа на "лъвовете" над САЩ на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините. Възпитаниците му сътвориха феноменален обрат от 0:2 до 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13).

„Много е тежко, беше наистина тежко. В началото те играха добре, бяха агресивни. В началото на първия гейм страдахме, но това е Световно първенство. Имахме не много, но няколко възможности, най-вече при двамата братя на сервис“, започна Джанлоренцо Бленджини.

„Задържахме се, имахме една единствена възможност при 0:2 и я взехме. Искам да съм честен, опитах с този отбор, който е много млад, опитахме се да бъдем добри и да се подобряваме ден след ден. През лятото си казахме, че трябва да постигнем нещо“, продължи той.

„Целта ни беше да се подобряваме крачка по крачка към най-добрите отбори. Световното е логичният завършек на този дълъг сезон. Поисках това от тях, не само по време на турнира, а и за подготовката. Това беше до днес, ще видим какво ще стане оттук насетне“, каза още Бленджини.

