Археолози откриха гробница на 5000 години в Испания: На какво се натъкнаха в нея?

В Малага археолози откриха гигантска гробница, добре запазена и пълна с редки артефакти, разкривайки нови подробности за Иберийския полуостров. Ето на какво се натъкнааха в нея.

Древната гробница, която учените откриха в Малага

Археолози откриха добре запазена каменна гробница, датираща отпреди приблизително 5000 години, в провинция Малага, Южна Испания. Монументалната структура, дълга приблизително 12 метра, е била пълна с множество артефакти и погребални предмети, които биха могли да хвърлят светлина върху живота на древните общности на Иберийския полуостров, според Popular Mechanics.

Според професор Серафин Бесера от Университета в Кадис, това е един от най-монументалните и завършени долмени в района на Андалусия. Долменът е мегалитна каменна структура, използвана като погребално място. Откритата гробница има сложна структура - вертикални каменни плочи с височина над два метра образуват няколко вътрешни камери. Вътре има кости и редки артефакти.

По време на разкопки изследователите открили няколко гробни камери, съдържащи човешки останки и богати погребални дарове. Сред тях са изделия от слонова кост, кехлибар, морски черупки, големи кремъчни остриета, върхове на стрели, рядка алебарда - двуръчно оръжие, подобно на брадва.

Според съдиректора, участващ в разкопките, Едуардо Виханде Виля, изключителното състояние на запазеност на структурата позволява подробно проучване на вярванията и погребалните традиции на хората през третото хилядолетие пр.н.е.

Археолозите открили няколко костници – специални камери за съхранение на кости. Това показва, че долменът вероятно е бил използван като общо гробище в продължение на дълго време. Целият комплекс е покрит с големи каменни плочи, а отгоре беше изсипана изкуствена могила от пясък и малки камъни.

Професор Хуан Хесус Кантильо отбеляза, че откритите във вътрешността на полуострова морски черупки показват съществуването на търговски контакти на дълги разстояния. Подобни находки потвърждават, че морето е играло важна роля не само в икономиката, но и в престижа и културата на древните общности.

Част от древната мегалитна традиция

Долмените са често срещани в различни региони на света, от Европа до Азия. Те са служили не само за погребални цели, но могат да служат и като ритуални центрове или териториални маркери.

Известни мегалитни структури в Испания включват долмена Гуадалперал, понякога наричан „Испанският Стоунхендж“, и британския мегалит Артуров камък във Великобритания.

Изследователите се надяват, че по-нататъшните разкопки ще помогнат за по-доброто разбиране на социалната структура и ритуалите на древните общества, живели на Иберийския полуостров преди пет хиляди години.

