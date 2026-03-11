Спорт:

АИКБ: Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп

11 март 2026, 20:30 часа 256 прочитания 0 коментара
АИКБ: Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп

Казахстан е главният ни доставчик, но в рамките на този глобален пазар най-големия натиск, който се оказа е към азиатските пазари, които са основните потребители на най-голям обем от петрол, добиван от Персийския залив и прокарван не през тръбопроводи по наземна суха връзка, а през Ормузкия проток. Те търсят алтернативни доставки, което означава, че посягат към нови източници и към нови трасета. И докато това се случва, се отразява върху всички, заяви в студиото на "Още от деня" по БНТ Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Още: Държавната администрация изпомпва парите на бизнеса

"Разумно нещо е да се разсейват страхове, разумно нещо е да се говори за тези проблеми. Не България, а Европа е доста по-подготвена в сравнение с преди 2-3 години при подобна енергийна криза. Ние виждаме едно почти дежавю на 2022 година, когато Русия нападна Украйна. Много хора очакваха това да приключи след 2-3 дни, после станаха 4 седмици, после станаха няколко месеца и така 4 години. В момента пак има такива анонси. Забележете, на всяка от тези реплики пазарите нервно реагираха веднага. И този на течни горива, и този на природен газ. Особено ярко стана тази реакция, когато се анонсира изборът на нов върховен лидер в Иран, при който очевидно може да се очаква втвърдяване на позиции и съответно по-продължителен конфликт. Това са реакциите на пазара в пъти по-значими, отколкото просто посягането на конкретна инфраструктура, например", каза Радев.

Още: Сивата икономика в България намалява: Проучване

Той допълни и че пазарът реагира на всяко от изказванията на Доналд Тръмп. На въпрос за таван на цените на горивата каза: "Конкретно в този случай, относителният дял промени на стойности на горива е важен за цялата логистика, за търговските мрежи, отразява се, да кажем, на крайни цени, но там делът би бил много по-малък. Много по-съществено е това да не се случи в частта с динамики на цените като електроенергията."

Още: АИКБ: Няма как да се съгласим на промяна на осигуровките без смислен алтернативен модел

Според него, сега действащият компенсаторен механизъм не работи. "Битовият потребител е подсигурен от решението на КЕВР, там цената е една и съща, няма да има промени. Но в частта с небитовия потребител, там формално има една защита през едно странно минало решение, едно ПМС от миналата година, на редовния кабинет, с което обаче подкрепа би имало с цени усреднени на 240 лева, т.е. над 240 лева на мегават час, би имало подкрепа. Обаче забележете, ако това е средна цена за 6 месечен период от време, а това е невъзможно, тя със сигурност ще е по-ниска, т.е. на практика няма подкрепа. И нашата претенция към кабинета и сега е същата - установете го този механизъм на месечна база, за да може да помогнете, когато бизнесът има нужда, тогава когато се дави", обясни Румен Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Горива АИКБ министър Румен Радев война Иран
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес